이스라엘 새 의회 개원…'하마스 조사·병역 갈등' 속 연정 협상 난항

▲ 이스라엘 의회 개원

지난달 27일(현지시간) 치러진 총선을 통해 선출된 이스라엘의 제26대 크네세트(의회)가 10일 공식 출범합니다.새 의회 개원과 함께 차기 연립정부 구성을 위한 물밑 협상이 본격화한 가운데, 반(反)네타냐후 진영이 과반 서명을 확보해 의장 교체에 나서는 등 의회 내 주도권 쟁탈전이 가열되고 있습니다.이츠하크 헤르조그 대통령은 이날 개원 연설에서 2023년 10월 7일 발생한 하마스의 기습 공격 참사에 대한 철저한 진상 조사를 촉구했습니다.헤르조그 대통령은 "모든 가능성을 열어두고 철저히 조사해 10월 7일의 참사가 어떻게 발생했는지 이해하고 교훈을 얻어야 한다"고 강조했습니다.하마스 학살 조사를 위한 국가조사위원회 구성은 베냐민 네타냐후 총리가 반대해온 사안입니다.헤르조그 대통령은 초정통파(하레디)의 병역 거부 논란과 관련해선 "국가가 직면한 과제들은 병역 의무에 대한 공동의 책임을 요구한다"며 하레디의 병역 동참을 우회적으로 압박했습니다.차기 총리 후보로 지명된 가디 아이젠코트가 이끄는 야당 야샤르는 이날 새 의회 의원 61명 이상의 서명을 받아 아미르 오하나 크네세트 의장 교체안을 전격 제출했습니다.반네타냐후 진영은 야샤르당 서열 5위인 마탄 카하나 의원을 새 의장 후보로 내세웠습니다.현 집권 리쿠드당 소속인 오하나 의장은 과반 의원의 공식 요청이 있을 경우 일주일 내에 후임자 선출을 위한 본회의를 열겠다고 밝힌 바 있어, 조만간 표결이 이뤄질 전망입니다.새 의회 개원과 함께 아이젠코트를 중심으로 한 연립정부 구성 협상도 본궤도에 올랐으나 각 당의 이해관계가 엇갈리며 험로가 예상됩니다.아랍계 정당의 지지로 연정 구성 권한을 부여받은 아이젠코트 진영은 물론, 반격을 노리는 네타냐후 총리 진영에서도 제3지대로 분류되는 초정통파 유대교 정당 및 아랍계 정당과의 협상이 최대 관건입니다.'킹메이커'로 떠오른 하레디 계열의 토라유대주의당(UTJ)의 야코브 아셔 대표는 연정 참여 조건으로 예시바(유대교 교육기관) 학생의 병역 면제, 비인가 학교 재정 지원, 종교와 국가 간 현상 유지(status quo) 등 세 가지를 절대 타협할 수 없는 조건으로 내걸었습니다.반면 아이젠코트 대표는 이날 첫 당원 회의에서 "모두를 위한 군 및 국가 복무 의무를 절대 포기하지 않을 것"이라고 밝혀 하레디 진영과 팽팽한 기싸움을 예고했습니다.또 다른 하레디 정당인 샤스는 "네타냐후 총리를 계속 지지할 것이며 다른 누구와도 협상하지 않겠다"고 선을 그었습니다.연정 구성의 또 다른 변수인 아랍계 정당의 참여를 두고도 셈법이 복잡합니다.반네타냐후 진영 내 강경 우파 정당인 이스라엘 베이테누의 아비그도르 리베르만 대표는 "우리는 아랍계 없이도 61석의 과반 정부를 구성할 수 있다"며 아랍계의 외부 지원을 받는 소수 정부 출범 가능성에 견제구를 날렸습니다.반면 아랍계 정당 연합인 조인트리스트의 아흐마드 티비 대표는 "우리도 변화의 일부가 되길 원한다"며 참여 의사를 내비쳤고, 좌파 진영에서도 아랍 정당을 배제해선 안 된다는 목소리가 나오고 있습니다.한편, 이날 크네세트 외곽에서는 우파 시위대 수십 명이 모여 아랍계 정당의 지원을 받는 소수 정부가 수립될 경우 "내전이 일어날 것"이라며 격렬한 반대 시위가 발생하기도 했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)