[날씨] 큰 일교차 유의…오전까지 짙은 안개

오늘(11일)은 큰 일교차에 유의하셔야겠습니다.



오늘 서울의 아침 기온 5도로 어제보다는 4도가량 오르겠지만 여전히 춥겠고요.



낮 기온은 16도까지 오르겠습니다.



한편 광주는 아침에 3도, 낮 기온이 18도까지 올라 일교차가 무척 크게 벌어지겠습니다.



오늘 오전까지 중부와 영남 내륙 지역을 중심으로는 안개도 짙게 끼겠습니다.



이른 시간 이동하신다면 교통안전에 유의하셔야겠습니다.



안개가 걷히고 나면 하늘 맑게 드러나겠는데요.



다만 오후부터 서풍을 타고 국외 먼지가 유입되면서 수도권과 충남 지역은 밤에 먼지 농도가 높겠습니다.



자세한 아침 기온 보시면 서울이 5도 등으로 중부를 중심으로 어제보다는 3~4도가 높겠습니다.



낮 기온은 서울 16도, 부산과 울산은 18도까지 오르겠습니다.



다가오는 토요일 오전부터 일요일 오전 사이에는 전국에 비 소식이 나와 있습니다.



(남유진 기상캐스터)