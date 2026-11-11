입소문 탄 '귀신 훈육'…'아동 학대' 현장 조사

<앵커>



한국 민속촌의 귀신 분장을 한 배우들이 화제입니다. 아이들에게 훈육하는 모습이 SNS 등에 퍼지면서 '어둠의 오은영'이라는 별명까지 붙었는데요. 하지만 겁을 주는 훈육 방식 탓에 아동학대라는 지적이 나와, 지자체가 현장조사까지 나섰습니다.



보도에 임지현 기자입니다.



<기자>



창백한 얼굴에 하얀 소복, 새까만 입술까지.



무시무시한 귀신 배우 앞에 아이들은 양손을 가지런히 모읍니다.



공포심을 통해 훈육을 하겠다며 부모들이 아이들을 귀신 앞으로 데려온 것입니다.



말 안 듣는 우리 아이 예절을 가르쳐 달라며, 전국 각지에서 온 부모들이 민속촌 귀신을 찾습니다.



시간 약속 지키지 않았다는 아이.



귀신 손 잡고도 당차게 인사하나 싶더니,



[가자 이제. 갈게요.]



돌아간 부모 품에서 서럽게 웁니다.



[약속 잘 지키면 돼. 안 잡아간대.]



[김인열/전남 순천시 : '귀신 오은영 선생님' 유명해져서 애들 보여주고 싶어서 오게 됐습니다.]



자녀 훈육 명소로 SNS에서 인기를 타며 민속촌에는 귀신에게 아이를 훈계해 달라고 부탁하는 부모가 늘었습니다.



[얘도 잡아가 주세요.]



[양치 열심히 해. "네" 해야지.]



[김진/방문객 : 저희가 감사하죠. 이렇게 애들을 혼낼 수 있는 이런 체험을 할 수 있게 돼서.]



그런데 최근 일각에서 이런 '귀신 훈육'이 아동학대라는 주장이 제기됐습니다.



관련 민원도 9건 접수돼, 관할 지자체가 그제(9일) 현장조사를 나가 아동학대 기준을 안내하기도 했습니다.



귀신 배우들도 소리 지르는 행동은 삼가는 등 조심하고 있습니다.



[배세연/한국민속촌 '구미호 역할' : 아무래도 요즘에 문제가 되다 보니까 저희가 훈육할 때도 조금 조심스럽게 해야겠다고 느끼고 있고 너무 싫다고 하면 그냥 보내주거나….]



한국민속촌 측은 "훈육은 부모님들 요청이 있을 경우 응대하는 것"이라며 "아이들 정서적 안정을 고려해 반응이 심할 경우 즉시 중단하고 있다"고 밝혔습니다.



(영상취재 : 조창현, 영상편집 : 김종태, 화면제공 : 시청자 최연정)