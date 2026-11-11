젠슨 황 '불륜'에 시총 250조 증발…손해배상 청구

<앵커>



젠슨 황을 둘러싼 중국 스파이 의혹이 번지면서 엔비디아 주가는 홀로 급락세를 나타냈습니다. 불륜 의혹에 대한 젠슨 황의 거짓말로 주가가 하락하고 손해를 입었다며 일부 주주들은 집단소송을 제기했습니다.



뉴욕에서 김현우 특파원입니다.



<기자>



뉴욕증시가 일제히 상승했지만, 엔비디아는 웃지를 못했습니다.



필라델피아 반도체 지수가 무려 6.9% 급등했는데, 30개 구성 종목 가운데 엔비디아만 혼자 떨어진 것입니다.



주가가 4% 넘게 곤두박질치며 하루 만에 시가총액이 250조 원 넘게 증발했습니다.



[댄 아이브스/주식 애널리스트 : 젠슨 황이 엔비디아 CEO 자리를 내려놓을 수도 있다는 작은 가능성을 투자자들이 걱정하면서 주가가 떨어지는 겁니다.]



주주들은 집단소송에도 나섰습니다.



젠슨 황이 중국 스파이로 의심받는 엘리스 황과의 불륜, 그리고 엘리스 황이 일했던 회사 관련 안보 위험을 숨겨서 주가가 급락했다며, 엔비디아와 젠슨 황에게 손해배상을 청구한 것입니다.



[데이비드 요피/하버드대 경영대학원 교수 : 젠슨 황이 공개적으로 거짓말을 하면서 이사회도 난처해졌습니다. 엔비디아는 AI뿐 아니라 국가안보의 중심이기도 해서 여러 갈래의 조사가 잇따를 겁니다.]



젠슨 황은 예정된 외부 일정을 줄줄이 취소했습니다.



엔비디아 이사회는 일단 현 체제를 유지하겠다는 입장이지만, 정부와 의회 차원의 조사 결과에 따라서 젠슨 황 CEO가 물러날 수 있다는 관측도 나오고 있습니다.



[밥 오도넬/IT산업 분석 업체 대표 : 이번 일은 이런 우려를 다시 떠올리게 합니다. 젠슨 황에게 무슨 일이라도 생기면 어떻게 하지? 젠슨 황이 곧 엔비디아니까요.]



엔비디아가 AI 기업들에 투자하고, 그 기업들이 다시 엔비디아 칩을 사들이는 이른바 '순환거래' 구조 때문에, AI 산업 전체로 위기가 번질 수 있다는 전망도 나옵니다.



다만 이번 사태가 AI 수요 변화가 아니라 경영자 개인의 문제에서 비롯된 만큼, 엔비디아에 국한된 악재로 보는 시각이 아직은 우세합니다.



(영상취재 : 이희훈, 영상편집 : 정용화)