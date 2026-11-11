유임도 경질도 골치…트럼프의 '헤그세스 딜레마'

<앵커>



차기 의회 권력을 장악한 민주당과 물러서지 않겠다는 트럼프 행정부가 헤그세스 국방장관 탄핵소추안을 놓고 정면충돌합니다. 트럼프 대통령이 이른바 '헤그세스 딜레마'에 빠졌다는 분석도 나옵니다.



워싱턴에서 전병남 특파원입니다.



<기자>



미 하원에서 피트 헤그세스 국방장관에 대한 탄핵소추안이 재발의됐습니다.



공화당 내 반 트럼프 인사인 토머스 매시 하원의원은 헤그세스가 법적 절차를 따르지 않고 이란전을 수행했고, 베네수엘라에서 군사작전으로 마두로 대통령을 불법 납치했다며 탄핵을 촉구했습니다.



[토머스 매시/미 하원의원(공화당) : 피트 브라이언 헤그세스 국방장관을 중대 범죄 및 비행을 사유로 탄핵해야 합니다.]



표결은 늦어도 현지시간 11일까지 이뤄질 전망인데, 민주당은 이미 찬성 입장을 공식화했습니다.



[하킴 제프리스/민주당 하원 원내대표 (지난 8일) : 헤그세스 탄핵안에 강력하게 찬성합니다. 피트 헤그세스는 물러나야 합니다.]



트럼프 대통령은 강하게 반발했습니다.



[도널드 트럼프/미국 대통령 : 헤그세스가 뭘 잘못했습니까? 그는 전쟁에서 이겼습니다. 지휘를 맡아 베네수엘라에서 이겼습니다. 제가 말했듯 48분 만에 끝났고, 흠잡을 데가 없었습니다. 아무도 죽지 않았어요. 이란에서도 그는 확실히 이겼다고 생각합니다. 아니, 확실히 이기는 중입니다.]



공화당에서 단 3표만 이탈해도 가결되는 상황.



악시오스는 "공화당 하원 지도부가 당내 이탈 표에 대비하고 있으며, 특히 중간선거에서 낙선한 의원들이 트럼프에 반기를 들 수 있을 것으로 보고 있다"고 보도했습니다.



다만 하원에서 탄핵안이 통과된다 해도 상원 2/3 이상의 찬성을 얻어야 해, 실제 탄핵이 이뤄질 가능성은 현실적으로 낮습니다.



그럼에도 트럼프 대통령으로서는 정치적 부담을 피하기 어렵습니다.



헤그세스를 유임하면 탄핵 공세와 책임론이 이어질 것이고, 경질하면 '성공적'이라고 주장해 온 이란전 성과를 부정하는 상황이 돼, 일각에서는 트럼프가 '헤그세스 딜레마'에 빠졌다는 평가도 나옵니다.



(영상취재 : 박은하, 영상편집 : 조무환, 디자인 : 박태영)