앤트로픽 공모가 70∼78달러…최대 904억 달러 조달

▲ 앤트로픽

10일(현지시간) 로이터 통신에 따르면 앤트로픽은 이날 공시 자료를 통해 주당 70∼78달러 공모가 밴드에서 8억 2천500만주를 매각해 최대 644억 달러(86조 2천700억 원)의 자금을 조달할 계획이라고 밝혔습니다.이와 별도로 앤트로픽은 구글, 엔비디아, AMD, 브로드컴, 마이크론, 마이크로소프트(MS), TSMC 등 코너스톤 투자자를 대상으로 사모 계약을 통해 260억 달러의 자금을 추가 조달할 계획입니다.이를 모두 합치면 이번 총자금 조달 규모는 최대 904억 달러(121조 1천억 원)에 달할 전망입니다.앞서 시장에서는 앤트로픽의 기업가치가 최대 2조 달러(2천680조 원)에 이를 것으로 전망하기도 했지만 막대한 인프라 투자 부담과 인공지능(AI) 관련 주의 변동성 확대 탓에 목표치가 조정된 것으로 전해졌습니다.최근 미국 중간선거 이후 데이터센터 규제 강화 우려가 커진 데다 고금리 장기화로 대규모 투자 대비 수익성에 대한 의구심이 커진 점도 영향을 미친 것으로 풀이됩니다.다만 앤트로픽은 대표 AI 모델인 클로드의 폭발적 수요에 힘입어 빠른 성장세를 이어가고 있습니다.앤트로픽의 3분기 매출은 169억 6천만 달러(22조 7천억 원)로 전 분기보다 47% 증가했습니다.