'이정현 26점' 소노, 꼴찌 현대모비스 잡고 5연패 탈출

▲ 조석호와 하이파이브 하는 소노의 이정현(6번)

프로농구 고양 소노가 울산 현대모비스를 잡고 5연패 사슬을 끊어냈습니다.소노는 오늘(10일) 울산 동천체육관에서 열린 2026-2027 KCC 프로농구 정규시즌 원정 경기에서 현대모비스를 86대 79로 꺾었습니다.지난달 26일 창원 LG와의 경기부터 5연패 수렁에 허덕였던 소노는 모처럼 승리를 거두며 5승 9패를 기록, 9위를 지켰습니다.최하위 현대모비스는 4연패에 빠지며 3승 10패에 그쳤습니다.소노는 4쿼터 중반, 현대모비스의 박무빈과 서명진에 연이어 3점슛을 얻어맞고 5분 47초를 남기고 78대 73으로 추격을 당했습니다.하지만 이후 조석호의 자유투와 이정현의 턴어라운드 페이드어웨이 점프슛, 오브라이언트의 자유투로 연속 6득점을 쌓아 고비를 넘겼고, 적극적인 수비로 상대 실수를 끌어내며 승기를 잡았습니다.스카티 제임스가 허리 부상으로 6주 진단을 받으면서 대체 외국인 영입을 결정하고 합류를 기다리는 소노에선 홀로 버틴 오브라이언트가 29점 12리바운드로 맹활약했고, 이정현도 26점 6어시스트를 올려 승리를 쌍끌이했습니다.게이지 프림과 다리우스 베즐리가 모두 부상으로 이탈하며 스펠맨을 영입한 뒤 다른 한 명도 채워야 하는 현대모비스는 이날 스펠맨이 리바운드 12개를 잡아냈으나 득점이 11점에 그치면서 아쉬움을 남겼습니다.박무빈의 24점도 빛이 바랬습니다.(사진=KBL 제공, 연합뉴스)