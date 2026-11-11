봉준호·이창동·황동혁 '픽' 받은 조여정 "왜일까요? 저도 궁금해요"

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배우 조여정이 한국 영화계를 대표하는 거장 감독들의 선택을 받은 것에 대해 겸손한 반응을 보였다.10일 오후 서울 삼청동에서 열린 영화 '가능한 사랑' 인터뷰에 참석한 조여정은 봉준호 감독의 '기생충', 이창동 감독의 '가능한 사랑'에 출연하고 황동혁 감독의 신작 '케이오 클럽'에 캐스팅 된 행보에 대해 "왜일까요? 저도 궁금하죠. 일일이 물어보진 않았는데 감독님들 답변은 대체로 다 비슷했던 것 같아요. '잘하시잖아요'라고 하시더라고요"라고 답했다.조여정은 "배우는 좀 아이 같은 면이 있거든요. 감독과 배우의 관계는 선생님과 학생 같기도 하고요. 배우는 감독에게 왜 자기가 좋은지, 왜 자신이어야 하는지를 늘 듣고 싶어해요"라고 웃어 보였다.그러면서 "봉준호 감독님은 제 과거 작품 속 연기를 예로 들면서 이런 저런 모습을 봤다고 얘기해주셨어요. 이창동 감독님은 굳이 이야기를 안 하셔서 이번에 인터뷰 하신 내용을 찾아봤어요. 황동혁 감독님께도 여쭤봤는데 심플하게 '연기 잘하시니까요'라고 하시더라고요. 더 자세히 듣고 싶은데..."라고 말했다.'가능한 사랑'의 출연 과정도 공개했다. 조여정은 "어느 날 집에서 쉬고 있는데 이창동 감독님에게 연락을 받았어요. 영화같은 일이었죠. 다음 날 감독님을 만나 시나리오를 받았어요"라고 전했다.시나리오를 바로 읽었지만 여운이 너무 깊고 진해 오히려 바로 연락하지 못했다고 밝혔다. 조여정은 "사흘 뒤 이창동 감독에게 연락해서 이야기가 너무 좋지만 캐릭터가 어렵네요. 당연히 너무 하고 싶어요. 잘 해보겠습니다라고 말했어요"라고 예지를 본인의 캐릭터로 품은 순간에 대해 말했다.'가능한 사랑'은 해고 노동자와 그의 아내 그리고 다큐멘터리 감독과 그녀의 남편, 두 부부가 다큐멘터리 제작을 위해 만나 서로 다른 삶과 숨은 욕망을 마주하는 이야기로 이창동 감독이 8년 만에 내놓은 신작이다. 조여정은 이 작품에서 이창동 감독을 투영한 다큐멘터리 감독 예지로 분했다.영화는 지난 6일 넷플릭스를 통해 전 세계에 공개됐다.(SBS연예뉴스 김지혜 기자)