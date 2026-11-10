'1년 자격정지' 곽명우, OK저축은행 복귀 확정…선수 등록 공시

▲ 곽명우가 2024년 5월 31일 서울시 마포구 한국배구연맹(KOVO) 사무국에서 열린 상벌위원회에 참석해 소명한 뒤, 취재진과 인터뷰하고 있다.

상해 등의 혐의로 집행유예를 선고받고 한국배구연맹(KOVO)으로부터 자격정지 1년의 징계를 받았던 세터 곽명우(35)가 OK저축은행 선수 등록을 마치고 V리그 복귀를 확정했습니다.KOVO는 오늘(10일) 선수등록규정 제15조(임의해지 선수의 등록)에 따라 곽명우의 OK저축은행 선수 등록을 공시했습니다.등번호는 2번이며, 포지션은 세터입니다.곽명우의 자격정지 1년 징계 기간은 이미 만료돼 징계에 따른 선수 등록 제한은 없는 상태였습니다.이로써 곽명우는 지난 2024년 임의해지로 코트를 떠난 뒤 2년 여 만에 다시 V리그 등록 선수로 돌아왔습니다.OK저축은행은 오늘 오후 KOVO에 곽명우의 임의해지 해제 관련 공문 등을 제출하고 선수 등록 절차를 밟았습니다.OK저축은행 구단은 입장문을 발표하고 "곽명우는 그동안 충실히 법적 절차를 이행했으며, 2년이 넘는 임의해지 기간에 자기 잘못을 뼈저리게 반성하고 자숙의 시간을 가졌다"고 밝혔습니다.그러면서 "자신이 일으킨 논란에 대해 선수로서 오로지 배구를 통해 사회에 봉사하고 속죄하겠다는 강력한 의지를 구단에 전달해 왔다"고 설명했습니다.이어 "평생 배구만을 해온 곽명우가 철저한 자숙과 반성을 바탕으로 사회에 참회할 수 있도록 '최후의 기회'를 제공하기로 했다"고 덧붙였습니다.OK저축은행 구단은 곽명우의 연봉을 연맹 최저 액인 4천만 원으로 정했으며, 향후 품위유지 의무 위반 등 추가 논란이 발생하면 "즉시 선수 자격을 박탈하고 계약을 해지한다"는 조건을 내걸었습니다.또 선수단 윤리교육과 위기관리 체계를 재정비하고 더 엄격한 도덕적 기준으로 선수단을 관리할 예정이라고 밝혔습니다.앞서 곽명우는 지난 2024년 통신비밀보호법 위반 및 상해 혐의로 징역 6개월에 집행유예 1년을 선고받았습니다.KOVO는 관련 사실을 조사하던 중 곽명우가 지난 2021년 음주운전으로 벌금형을 받고도 구단에 알리지 않았다는 사실을 추가로 확인했습니다.이에 KOVO는 2024년 5월 31일 상벌위원회를 열고 법원의 형사처벌과 별도로 선수 자격을 1년간 정지하는 징계를 내렸습니다.당시에는 범죄 사실을 숨긴 채 경기에 출전했던 점 등을 들어 '솜방망이 징계'라는 비판도 나왔습니다.곽명우는 KOVO 상벌위원회가 열리기 전 반성과 자숙의 시간을 갖겠다며 구단에 임의해지를 신청했고, 구단이 이를 받아들이면서 코트를 떠났습니다.곽명우는 2013-2014시즌 신인드래프트 2라운드 1순위로 입단해 OK저축은행에서만 뛰었습니다.2014-2015, 2015-2016시즌 챔피언결정전 2연패에 기여했고, 2023-2024시즌엔 준우승에 힘을 보탰습니다.(사진=연합뉴스)