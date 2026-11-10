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장동혁, '장외 투쟁' 비판에 "함께 싸울 생각 없다면 입 다물라"

박찬범 기자
작성 2026.11.10 19:21 조회수
장동혁, '장외 투쟁' 비판에 "함께 싸울 생각 없다면 입 다물라"
▲ 국민의힘 장동혁 대표가 7일 서울 경복궁역 앞에서 열린 '이재명 재판취소 악법 강행처리 국민규탄대회'에 참석하고 있다.

국민의힘 장동혁 대표가 자신의 장외 투쟁을 두고 '정치생명 연장용'이란 비판이 일자 "함께 싸울 생각이 없다면, 그 입을 다물라"며 발끈했습니다.

장 대표는 오늘(10일) 저녁 자신의 SNS에 "나는 나의 목숨을 걸고 싸우고 있다, 나의 생명을 다해 정치를 하고 있다"고 적었습니다.

이어 장외 투쟁이 '장 대표의 정치생명 연장용'이란 비판에 대해 반박했습니다.

장 대표는 올림픽 공원 집회에 나가는 이유에 대해서는 "'참정권 수호'를 외치는 시민들을 외면한다면, 그런 정치에 무슨 '생명'이 있겠는가?"라고 반문했습니다.

'조작 기소 의혹' 특검법의 국회 통과에 따라 장외 집회를 여는 이유에 대해서도 "'이재명 탈옥법'으로 대한민국이 무너지고 있는데, 난로 쬐며 척만 하는 정치가 '생명'이 있는 정치인가?"라고 반박했습니다.

그러면서 "그럴 것이라면 정치를 그만해야 한다"며 "야당 당 대표 자리에 있어서도 안 된다"고 덧붙였습니다.

장 대표는 또 "그렇게 공격하는 사람들에게 묻고 싶다"며 "당신들은 무엇을 위해 정치를 하는가? 왜 '정치생명'을 연장하려 하는가?"라고 반문했습니다.

이어 "국민의 '참정권'을 지키는 길이라면, 올공이 아니라 어디라도 가야 한다, '이재명 탈옥법', 장외가 아니라 달나라에 가서라도 결단코 막아야 한다"고 강조했습니다.

(사진=연합뉴스)
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