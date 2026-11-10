젠슨 황 불륜 상대 '중국 스파이 의혹'에…타이완, 안보조사 착수

▲ 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)와 중국 정부 스파이로 의심되는 앨리스 황이 지난 2024년 타이베이의 한 바에서 나란히 앉아 있다.

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)의 불륜 상대로 지목된 앨리스 황(중국명 황러)이 중국 정보기관과 연계됐다는 의혹이 제기된 가운데, 앨리스 황이 타이완을 여러 차례 방문한 사실이 알려지면서 대만 당국도 조사에 착수했습니다.오늘(10일) 타이완 연합보와 자유시보 등에 따르면 류스팡 타이완 내정부장(내무부 장관)은 오늘 입법원(국회)에서 기자들과 만나 황 CEO의 불륜 상대로 지목된 앨리스 황의 중국 정보기관 연계 의혹과 관련해 "국가안보 당국이 적극적으로 조사하고 있으며 내정부도 협조하고 있다"고 말했습니다.류 부장은 다만 구체적인 조사 대상과 범위는 공개하지 않았습니다.앨리스 황은 미국 정보당국으로부터 중국 정보기관을 위해 활동했다는 의혹을 받고 있습니다.그는 황 CEO가 타이완을 방문했을 당시 여러 차례 함께 있는 모습이 포착됐습니다.지난해 5월에는 타이베이의 한 식당에서 두 사람이 친밀하게 대화하는 모습이 타이완 언론 카메라에 담기기도 했습니다.타이완 외교부는 앨리스 황의 입국 문제에 대해 말을 아꼈습니다.천밍치 외교부 정무차장(차관)은 오늘 앨리스 황의 대만 입국 신분에 대해 "어떤 신분으로 입국했는지는 외부에 공개하지 않겠다"면서 "정부가 필요한 예방 조치를 취하고 있다"고 설명했습니다.그는 "규정을 준수하고 타이완에서 범죄 기록이 없는 사람이라면 국가안보상 필요한 고려를 제외하고 출입국이나 타이완 인사들과의 교류에 불필요한 제한을 두지 않는다"고 덧붙였습니다.천 차장은 다만 이번 사건은 세계 경제와 첨단기술 산업에서 경제 안보의 중요성을 보여준다며 타이완 정부도 관련 문제를 중시하고 있다고 강조했습니다.타이완의 중국 본토 담당 기구인 대륙위원회의 추추이정 주임위원(장관급)은 중국이 여성을 이용해 정보를 수집하는 것은 전형적인 수법이라고 주장했습니다.다만 이번 사건에 대해서는 구체적인 사실관계가 확인되지 않아 현 단계에서 평가하기 어렵다고 밝혔습니다.앞서 황 CEO는 불륜 사실을 인정하고 가족과 임직원에게 사과했습니다.엔비디아 이사회도 관련 의혹에 대한 독립 조사에 착수했으나 국가안보나 회사 기밀이 유출됐다고 믿을 만한 근거는 없다고 밝혔습니다.(사진=넷선더 링크트인 게시물 캡처, 연합뉴스)