김혜경 여사, 재일동포 부인회 만나 "고마움 오랫동안 기억할 것"

▲ 김혜경 여사가 10일 청와대에서 재일본대한민국민단 부인회와 가진 차담회에 참석해 환영사를 하고 있다.

이재명 대통령의 부인 김혜경 여사는 청와대 본관 충무실에서 재일동포 단체인 재일본대한민국민단(민단) 부인회 회원 60여명을 만나 차담회를 가졌습니다.부인회는 1948년 민단 산하에 설립된 이래 우리 말과 전통문화 계승, 차세대 동포 육성, 한일 여성 교류 등의 활동을 벌이며 한일 양국의 우호 증진에 힘쓰고 있다고 안귀령 청와대 부대변인이 서면브리핑에서 전했습니다.김 여사는 회원들을 향해 "고운 한복을 입고 오셔서 이 자리가 한층 화사해졌다"며 "아름다운 한복 빛깔마다 고국을 다시 찾은 반가움이 한아름 담겨 있는 것 같다"고 인사를 건넸습니다.이어 "동포 여러분은 고국을 늘 잊지 않으셨다. 대한민국이 어려울 때 함께 걱정하고 힘을 보태줬다"며 "그 고마움을 오랫동안 기억하겠다"고 밝혔습니다.김 여사는 "모처럼 고국에 오신 만큼 그리웠던 집에 돌아온 것처럼 편안히 머물다 가셨으면 좋겠다"고 덧붙였습니다.답사를 맡은 손미자 중앙본부 회장은 "부인회에서는 매년 전국 연수회를 개최하고 있다. 비록 타국에서 생활하고 있지만 한시도 조국과 뿌리를 잊지 않고 함께 한국어와 역사를 배우며 한민족의 정체성을 이어가는 행사"라고 소개했습니다.그러면서 "하루가 다르게 발전하는 조국의 위상을 눈으로 직접 확인하며 대한민국 국민으로서의 자긍심을 가슴 깊이 새길 수 있는 행사이기도 하다"고 부연했습니다.참석자들은 김추강 중앙본부 부회장의 제안으로 '고향의 봄'을 함께 부르며 고국을 향한 그리움을 표현했고, 이 과정에서 김 여사와 일부 참석자들은 눈물을 훔치기도 했다고 안 부대변인은 소개했습니다.(사진=청와대통신사진기자단, 연합뉴스)