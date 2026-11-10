[사건why] '오프로드 드림카', 이번에도 또? …2억 원 주고 샀는데 첫 세차에 '선루프 누수'

[뉴스헌터스]



인터뷰를 인용 보도할 때는 프로그램명 'SBS <뉴스헌터스>'를 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.



■ 방송 : SBS <뉴스헌터스> 월~금 (18:50~19:50)

■ 진행 : 김종원, 윤태진 앵커

■ 대담 : 정준호 (SBS 기자), 송지원 (변호사)

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"뉴스헌터스를 보고 제보했습니다. 제 차도 같은 문제를 겪고 있습니다." 2억원을 주고 산 유명 SUV가 출고 후 첫 세차를 하자마자 선루프에서 물이 샌다는 제보였습니다. 앞서 같은 차종을 구매한 다른 제보자의 선루프 누수 사연이 지난 10월 22일 '뉴스헌터스'에 보도된 것을 보고, 그냥 넘어갈 문제가 아니라고 생각해 제보를 해 온 겁니다. 당시 피해자는 전주의 세차장에서 자동고압세차를 했고, 이번 제보자는 서울에서 세차를 했습니다. 당초 수입사 측은 '특정 세차장의 문제'라며 보상을 거부했는데, 다른 세차장 · 다른 차량에서 또 같은 문제가 드러난 것입니다. 해당 차량 브랜드의 한국법인, 이번엔 과연 어떤 입장을 내놨을까요?



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