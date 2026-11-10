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[사건why] 개소주 된 진돗개 '오순이'…남의 반려견으로 왜?

조지현 기자
작성 2026.11.10 19:47 조회수
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[뉴스헌터스]

인터뷰를 인용 보도할 때는 프로그램명 'SBS <뉴스헌터스>'를 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.

■ 방송 : SBS <뉴스헌터스> 월~금 (18:50~19:50)
■ 진행 : 김종원, 윤태진 앵커
■ 대담 : 송지원 (변호사), 이경민 (변호사) 
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생후 6개월 된 암컷 진돗개 '오순이'. 아끼던 반려견이 어느 날 갑자기 '개소주'가 된 사실을 알게 된 제보자의 사연입니다. 제보자는 자신의 반려견 '오순이'를 주말 동안 지인에게 맡겼습니다. 지인이 항상 '나도 키우고 싶다'고 졸랐기 때문인데요. 그러나 '오순이'를 맡긴 지 두 시간여 만에 지인은 전화를 받지 않았습니다. 불안해진 제보자, 오순이의 행방을 묻자 지인은 '잃어버렸다, 모르겠다'며 횡설수설했습니다. 제보자가 계속해서 추궁하자 결국 '개소주를 만들었다'고 실토했습니다. 대체 왜 남의 반려견으로 개소주를 만든 것일까요? 이런 경우, 법적으로는 어떤 책임을 물을 수 있을까요?

※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
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