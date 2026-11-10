[이슈빡] 젠슨 황 스캔들 일파만파…엔비디아 운명은? 한국 반도체에 불똥 튈까?

[뉴스헌터스]



인터뷰를 인용 보도할 때는 프로그램명 'SBS <뉴스헌터스>'를 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.



■ 방송 : SBS <뉴스헌터스> 월~금 (18:50~19:50)

■ 진행 : 김종원, 윤태진 앵커

■ 대담 : 박시동 (경제평론가), 박종훈 (주식투자 전문가)

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엔비디아 CEO 젠슨 황이 중국 스파이로 의심받는 여성과의 불륜을 인정한 가운데, 파장은 계속 커지고 있습니다. 미국이 스파이로 의심하는 '앨리스 황(중국명 황러)'은 정확히 어떤 인물인지, 엔비디아의 GPU나 기업 정보가 이 여성을 통해 중국으로 전달된 것이 맞는지, 만일 그렇다면 젠슨 황 앞에는 어떤 사법 절차가 기다리고 있는지, 모든 게 의문입니다. 또 미국은 이 사안을 1년 넘게 추적했는데 왜 지금 이 시점-중간선거가 끝난 뒤-에 이 내용이 공개된 것인지, 트럼프는 이 사안을 어떻게 보고 있는지도 관심사입니다. 무엇보다, 세계 GPU 공급의 90%를 담당하는 엔비디아의 운명은 어떻게 되는 것일까요. 엔비디아에 HBM을 공급하는 한국 반도체 업계에 불똥이 튀지는 않을까요. 젠슨 황 스캔들과 관련한 의문들을 짚어봅니다.



※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.