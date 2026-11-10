[날씨/XR] 중부·영남 짙은 안개…교통안전 유의

오늘(10일) 옷차림 따뜻하게 하셨나요.



오늘 중부를 중심으로 출근길 초겨울 추위가 나타났는데요.



내일은 추위 상황이 한결 나아지겠습니다.



내일도 우리나라는 중국에 있는 고기압의 영향을 받겠는데요.



서서히 남쪽으로 이동하면서 찬 성질을 잃어가고 내일은 서해상으로 조금 더 고기압이 이동해 오면서 낮부터는 비교적 온화한 서풍이 유입되겠습니다.



다만 맑은 날씨에 밤사이 지표면의 열이 빠르게 방출되면서 복사 냉각 효과가 활발해져 아침 기온은 크게 떨어지겠습니다.



서울의 아침 기온 내일 5도, 광주가 3도까지 떨어지겠고, 낮에는 서울이 16도, 광주가 18도까지 오르면서 일교차가 무척 크게 벌어지겠습니다.



또 오전까지 중부와 영남 내륙을 중심으로는 안개도 짙게 끼겠습니다.



출근길 교통안전에도 주의하셔야겠습니다.



안개가 걷히고 나면 하늘이 맑게 드러나겠습니다.



다만 오후부터는 서풍이 불어 국외 먼지가 유입되겠고요, 수도권과 충남을 중심으로 밤에 공기 질이 탁해지겠습니다.



자세한 아침 기온 보시면 서울이 5도 등 중부를 중심으로 오늘보다 3~4도가량 높겠고요, 낮 기온은 서울이 16도, 울산과 부산이 18도까지 오르겠습니다.



당분간은 크게 춥지 않겠습니다.



토요일 오전부터 일요일 오전 사이에는 전국에 비 소식이 나와 있습니다.



(남유진 기상예보사)