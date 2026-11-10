'가정폭력·음주운전' 곽명우 현역 복귀…"배구로 속죄"

남자배구 OK 저축은행이 2년 전 가정 폭력으로 징역형을 선고받고 음주 운전 사실까지 밝혀져 코트를 떠났던 세터, 곽명우의 복귀를 결정했습니다.



곽명우는 2년 전 통신비밀보호법 위반 및 상해 혐의로 징역 6개월에 집행유예 1년을 선고받았습니다.



프로배구연맹의 조사 과정에서 과거 음주운전으로 벌금형까지 받은 사실이 추가로 드러나자 OK저축은행은 곽명우를 임의 해지했고, 연맹은 자격 정지 1년 징계를 내렸습니다.



징계가 작년에 종료됐고, OK저축은행은 오늘(10일) 곽명우의 복귀를 결정했습니다.



구단은 곽명우가 반성하고 자숙의 시간을 가졌으며 배구를 통해 속죄하겠다는 의지를 전달해 왔다며, 영구퇴출만이 답이 아니기에 '최후의 기회'를 제공하기로 결정했다고 밝혔습니다.



오늘 연맹이 선수 등록을 공시하면서 곽명우는 빠르면 모레 현대캐피탈전부터 출전할 수 있습니다.



(영상편집 : 하성원)