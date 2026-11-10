뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

예비 신랑의 우승 선물…"행복하게 잘 살게요!"

전영민 기자
작성 2026.11.10 21:25 조회수
PIP 닫기
<앵커>

프로야구 삼성의 우승 주역 박승규 선수는 전 근대 5종 국가대표 김선우 선수와 알콩달콩한 사랑 이야기로도 화제가 됐죠.

우승 현장에서 예비 신랑에게 우승 메달을 선물 받고 꿈같은 행복을 즐기고 있는 김선우 선수의 이야기를 전영민 기자가 들어봤습니다.

<기자>

2014년 아시안게임 금메달을 시작으로 근대 5종 여자 대표팀의 주축으로 활약해 온 김선우는 야구에는 큰 관심이 없었습니다.

[김선우/근대5종 전 국가대표 : 원래는 야구 선수들도 아예 몰랐었거든요. (야구 규칙이) 워낙에 좀 어렵더라고요.]

그러다 2년 전, 지인의 소개로 만난 박승규와 사랑에 빠졌고 야구의 매력에도 빠졌습니다.

[김선우/근대5종 전 국가대표 : 힘들고 부담감도 있는 종목이라고 생각도 들면서, 또 그만큼 도파민도 많이 나오는 종목이겠구나. 응원가가 계속 머릿속에서 맴돌아요. 매번 다른 노래들이 그냥 머릿속에서 계속 재생이 되고 있어요.]

김선우는 박승규의 한국시리즈 맹활약을 즐기던 지난 토요일, 경기 후 인터뷰를 보다 깜짝 놀랐습니다.

[박승규/삼성 외야수 : 한국시리즈 우승 반지로 프러포즈를 하고 싶고.]

[김선우/근대5종 전 국가대표 : 지금까지 프러포즈를 안 했잖아요. 워낙에 바쁘니까 사실 그거를 생각하고 있는지도 몰랐어요. '그걸로 프러포즈 한대, 프러포즈 한대' 하면서 가족들도 그렇고 친구들도 그렇고 다들 연락이 오더라고요.]

우승 반지는 내년에야 제작될 예정이라 '반지 프러포즈'는 애시당초 불가능했다는 걸 알게 됐지만, 두 사람은 우승이 확정된 그라운드에서 반지 대신 메달로 더 깊어진 사랑을 확인했습니다.

[김선우/근대5종 전 국가대표 : 우승 반지로 프러포즈를 받지 않아도 저는 그렇게 인터뷰에서 말한 것만으로도 너무 좋았어요. 팬들이 엄청 많아서 이제 그 환호하는 순간을 보니까, 좀 되게 가슴 뭉클했어요.]

어깨 부상을 털고 돌아와 전국체전에서 메달을 획득한 뒤 다음 달 결혼식도 준비하고 있는 김선우는 박승규와 함께 할 더 행복한 미래를 꿈꿉니다.

[김선우/근대5종 전 국가대표 : 고난과 역경도 잘 이겨내면서 행복한 시간들을 같이 만들어 나갔으면 좋겠어요.]

(영상취재 : 유동혁, 영상편집 : 박기덕, 디자인 : 박혜진, 영상제공 : 김선우)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
매일 쌓이는 뉴스, 휙휙 넘기다 보면 오늘의 이슈가 한눈에! SBS 숏뉴스
전영민 기자 사진
전영민 기자페이지 바로가기

    오늘의 숏뉴스

    오늘의 숏뉴스더 보기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 양윤석
      • 편집 책임자 : 김정인
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지