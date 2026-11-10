예비 신랑의 우승 선물…"행복하게 잘 살게요!"

<앵커>



프로야구 삼성의 우승 주역 박승규 선수는 전 근대 5종 국가대표 김선우 선수와 알콩달콩한 사랑 이야기로도 화제가 됐죠.



우승 현장에서 예비 신랑에게 우승 메달을 선물 받고 꿈같은 행복을 즐기고 있는 김선우 선수의 이야기를 전영민 기자가 들어봤습니다.



<기자>



2014년 아시안게임 금메달을 시작으로 근대 5종 여자 대표팀의 주축으로 활약해 온 김선우는 야구에는 큰 관심이 없었습니다.



[김선우/근대5종 전 국가대표 : 원래는 야구 선수들도 아예 몰랐었거든요. (야구 규칙이) 워낙에 좀 어렵더라고요.]



그러다 2년 전, 지인의 소개로 만난 박승규와 사랑에 빠졌고 야구의 매력에도 빠졌습니다.



[김선우/근대5종 전 국가대표 : 힘들고 부담감도 있는 종목이라고 생각도 들면서, 또 그만큼 도파민도 많이 나오는 종목이겠구나. 응원가가 계속 머릿속에서 맴돌아요. 매번 다른 노래들이 그냥 머릿속에서 계속 재생이 되고 있어요.]



김선우는 박승규의 한국시리즈 맹활약을 즐기던 지난 토요일, 경기 후 인터뷰를 보다 깜짝 놀랐습니다.



[박승규/삼성 외야수 : 한국시리즈 우승 반지로 프러포즈를 하고 싶고.]



[김선우/근대5종 전 국가대표 : 지금까지 프러포즈를 안 했잖아요. 워낙에 바쁘니까 사실 그거를 생각하고 있는지도 몰랐어요. '그걸로 프러포즈 한대, 프러포즈 한대' 하면서 가족들도 그렇고 친구들도 그렇고 다들 연락이 오더라고요.]



우승 반지는 내년에야 제작될 예정이라 '반지 프러포즈'는 애시당초 불가능했다는 걸 알게 됐지만, 두 사람은 우승이 확정된 그라운드에서 반지 대신 메달로 더 깊어진 사랑을 확인했습니다.



[김선우/근대5종 전 국가대표 : 우승 반지로 프러포즈를 받지 않아도 저는 그렇게 인터뷰에서 말한 것만으로도 너무 좋았어요. 팬들이 엄청 많아서 이제 그 환호하는 순간을 보니까, 좀 되게 가슴 뭉클했어요.]



어깨 부상을 털고 돌아와 전국체전에서 메달을 획득한 뒤 다음 달 결혼식도 준비하고 있는 김선우는 박승규와 함께 할 더 행복한 미래를 꿈꿉니다.



[김선우/근대5종 전 국가대표 : 고난과 역경도 잘 이겨내면서 행복한 시간들을 같이 만들어 나갔으면 좋겠어요.]



(영상취재 : 유동혁, 영상편집 : 박기덕, 디자인 : 박혜진, 영상제공 : 김선우)