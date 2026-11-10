다시 만난 '손흥민·96라인'…갈등 봉합 될까

<앵커>



중동 원정 2연전을 치를 축구대표팀이 소집됐습니다. 주장 손흥민과 갈등을 빚었던 1996년생 김민재·황희찬·황인범이 한 달 만에 다시 모인 건데요. 갈등이 봉합될지, 관심이 집중되고 있습니다.



하성룡 기자입니다.



<기자>



한국에서 출발한 K리거들과 이재성과 오현규 등 유럽파들이 이틀에 걸쳐 카타르에 집결했습니다.



대표팀 소집 전 소속팀에서 시즌 2호 골을 아쉽게 놓친 이재성과,



[이재성/축구대표팀 미드필더 : 골이 '오프사이드'래요. 운 좋게 또 하나 주워 먹나 싶었는데 진짜 아쉬웠어요.]



아시안게임 금메달의 주역 엄지성 등,



[엄지성/축구대표팀 미드필더 : ((아시안게임) 금메달 축하합니다.) 감사합니다. 오랜만에 찾아뵙네요.]



하루 앞서 합류한 선수들은 실내 회복훈련으로 현지 적응에 나섰습니다.



그리고 주장 손흥민과 황인범·황희찬까지 오늘(10일) 새벽 합류하면서 대표팀은 26명 완전체가 됐습니다.



지난달 A매치를 마친 뒤 김민재와 황희찬·황인범 등 이른바 '96라인'이 손흥민의 리더십에 불만을 드러내며 '은퇴 소동'을 벌인 지 한 달 만에 재소집된 가운데, 잠시 후 첫 훈련에서 갈등 이후 처음으로 당사자들이 모두 한 자리에 모입니다.



사우디아라비아, 카타르와 2연전을 앞둔 대표팀의 최대 과제도 갈등 봉합입니다.



모레노 임시 감독이 중동 원정 전 유럽으로 가 김민재·황인범과 면담을 하며 수습에 나섰고, 손흥민의 '절친' 이재성도 최근 황희찬·김민재와 소속팀 경기 후 만나 대화하고 응원의 메시지를 남기며 중재에 나선 모양새지만, 오늘부터 당사자들이 마음을 터놓고 뭉칠 수 있느냐에 대표팀의 정상화 여부가 달려 있습니다.



중동 원정을 끝으로 계약이 끝나고 축구협회의 평가를 기다려야 하는 모레노 감독도 불협화음을 잠재우고 경기력도 끌어올려야 하는 시험대에 섰습니다.



(영상편집 : 최혜영, 디자인 : 현민희)