남극 바다에 '철' 풀었더니…"온난화 예방"

<앵커>



지구온난화를 늦추기 위해 대기 중 이산화탄소를 줄이는 다양한 기술이 연구되고 있습니다. 그중 하나가 바다에 철분을 뿌려 식물성 플랑크톤의 광합성을 촉진하는 건데요. 특히 남극해 남부에서 그 효과가 크다는 연구 결과가 나왔습니다.



기후변화 탐사보도 시그널, 서동균 기자가 전해드립니다.



<기자>



선박 위에 연결된 긴 호스를 바닷속에 담급니다.



호스에는 철 성분을 녹인 용액이 들어 있습니다.



바다에 철을 풀어 식물성 플랑크톤의 광합성을 촉진하는 작업입니다.



바다엔 식물성 플랑크톤의 먹이가 되는 질산염, 인산염 등의 여러 영양 성분이 있습니다.



그런데 영양 성분이 풍부해도 철이 부족하면 플랑크톤이 제대로 성장하지 못합니다.



광합성의 필수 성분이 바로 철이기 때문입니다.



최근 미국 프린스턴대학 등 합동 연구팀이 철을 뿌리는 시뮬레이션을 했더니 실제로 광합성이 활발히 일어나며 대기 중 탄소를 흡수했습니다.



관건은 흡수된 탄소가 얼마나 오래 바다에 머물러 있느냐인데, 실험 결과, 남극해 남쪽 해상의 경우 탄소가 심해로 가라앉으며 장기간 격리되는 것으로 확인됐습니다.



110년 동안 남극해 남부 해상에 철을 꾸준히 뿌리면 추가 탄소 흡수량이 약 1,140억 톤에 달할 걸로 연구진은 추정했습니다.



한 해 전 세계가 배출하는 이산화탄소량의 3배에 해당하는 양입니다.



[노경민/프린스턴대 대기해양과학 프로그램 박사 : (남극해 남쪽은) 순환이 잘 이루어지는 지역입니다. 표층에서 추가로 생성된 탄소가 심층대류(deep convectiong)를 통해 심층으로 빠르게 전달이 되어지기 때문에 그 효과가 더 오래 지속되고 더 강하게….]



다만 모든 바다에 다 효과가 있는 건 아닙니다.



남극해 외 다른 실험 지역에서는 한쪽에 철을 넣어 광합성을 증진시키면 다른 해역으로 이동해야 할 영양 성분까지 소비돼 오히려 광합성 작용이 약해지는 걸로 나타났습니다.



[찰스 스톡/미국 NOAA 지구물리유체역학연구소 해양학자 : 바다는 경계없이 해류가 흐르기 때문에 한 곳에서 어떤 일을 하면 그 영향이 다른 지역까지 영향을 미치게 됩니다.]



철을 이용한 해저 탄소 격리가 근본적인 해결책은 아니더라도 다양한 대응책 중 하나로 검토해 볼 만하다는 게 연구팀의 결론입니다.



(영상취재 : 설치환, 영상편집 : 박지인, PD : 김도균·한승호, XR : 김한길·김민영, 영상출처 : Alfred Wegener Institute / Caligari-Film)