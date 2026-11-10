'노예' 된 전직 챔피언…"다락방서 월급 60만 원"

<앵커>



필리핀의 전직 복싱 챔피언이 서울의 한 체육관에서, 오랜 기간 제대로 된 임금도 받지 못한 채 일해온 것으로 드러났습니다. 부당한 대우를 받고도 목소리를 낼 수 없었던 배경엔, 외국인 노동자 보호 제도의 허점이 있었습니다.



김규리 기자가 취재했습니다.



<기자>



성인 남성이 허리를 펴기도 힘든 좁은 다락방.



전 필리핀 복싱 챔피언 로마트 씨가 서울의 한 체육관에서 10년 동안 숙소로 지낸 공간입니다.



로마트 씨는 2016년 한국으로 건너와 이곳에서 트레이너로 일했습니다.



하지만 10년 가까이 이어진 한국 생활은 당초 약속과는 전혀 달랐습니다.



당초 계약서에는 월 기본급 1천500달러, 우리 돈 200여만 원에 하루 최대 8시간 근무, 무상 숙소 제공 등 조건이 담겼습니다.



하지만 실제 월급은 80만 원 정도였고 밤늦게까지 일한 날도 많았다는게 로마트 씨의 주장입니다.



[로마트/복싱 체육관 외국인 노동자 : 이곳에서 노예가 됐다고 느껴요. 청소하고 빨래하고. 바람을 쐬러 나갈 시간이 충분하지 않았어요.]



지난해 월급이 60만 원으로 깎이자 지난 5월 로마트 씨는 임금체불 진정을 제기했습니다.



체육관 관장 A 씨는 계약서 외에 구두로 약속한 금액을 지급해 밀린 임금이 없다고 했지만, 노동청은 2천400여만 원의 임금이 체불된 거로 보고 지난달 A 씨를 공소청에 송치했습니다.



로마트씨는 부당한 대우에도 신고를 못한 건 비자 문제 때문이라고 말했습니다.



노동부에 임금체불 신고를 해도 고용주가 보복성으로 무단이탈 신고를 하면 비자가 취소되거나 불법체류자로 분류될 가능성이 있기 때문입니다.



또 체육관 같은 5인 미만 사업장의 외국인 노동자 기숙사는 채광과 환기가 필요한 대상이 아니어서 최소한의 환경도 보장받지 못했습니다.



전문가들은 외국인 노동자 임금체불에 대한 정보를 노동부와 법무부가 서로 공유하고 신고 접수 시 별도의 체류 비자 발급 절차를 설명해 줘야 한다고 조언했습니다.



법무부는 향후 예술 체육 비자 대상에 대한 숙소 여건 기준을 개선하겠다고 밝혔습니다.



(영상취재 : 김학모·양지훈, 영상편집 : 김윤성, 디자인 : 전유근)