'사관학교 통합' 후퇴에 전·현직 장관 충돌

<앵커>



육해공군 사관학교를 한 곳으로 합치겠다던 국방부가, 각 학교는 그대로 두면서 2년만 함께 교육하는 방안을 국회에 보고했습니다. 이를 두고 전면 통합을 추진했던 안규백 전 국방부 장관이 강신철 장관에게 직접 항의 전화를 건 것으로 확인됐습니다.



김관진 기자가 보도합니다.



<기자>



국방부가 사관학교 개편 방안을 오늘(10일) 국회에 보고한 걸로 확인됐습니다.



핵심은 이른바 '1+2+1안'입니다.



육·해·공군 사관학교를 유지하면서 1학년 때는 함께 교육받고, 2·3학년은 각 군 사관학교에서 전문 교육을 받은 뒤, 4학년 때 다시 모이는 방식입니다.



지난 7월 정부 발표와는 확연히 차이가 있습니다.



당시엔 각 군 사관학교를 통합한 국군사관학교 안에서 생도들이 4년 내내 교육 받게 하겠단 거였습니다.



[안규백/당시 국방부 장관 (지난 7월) : 육·해·공 사관학교가 통합된 국군사관학교를 조성하고, 최첨단 스마트 캠퍼스를 신축하겠습니다.]



기류의 변화는 국방부 장관이 바뀐 이후부터 나타났습니다.



[강신철/국방부 장관 (지난달 7일) : 육군사관학교는 계속해서 유지가 될 수 있는 것이다. 각 군이 있는데, 그 양성기관이 없어질 수는 없지 않느냐….]



이런 기류 변화에 전임 장관인 안규백 의원이 강신철 국방장관에게 전화로 항의한 사실이 드러났습니다.



안 의원은 강 장관에게 "당정이 합의해 발표한 걸 확정되지 않았다고 얘기하면 어떡하냐"고 말했던 거라며 정부의 수정안은 사실 후퇴한 거라고 SBS에 밝혔습니다.



결국 말만 통합이란 지적이 여당 안에서도 나오는데, 강 장관은 국군사관학교가 창설되는 데 의미를 부여했습니다.



[강신철/국방부 장관 (어제) : 국군사관학교로 입학이 되고 졸업도 그런 방향으로 지금 하고 있는 것입니다.]



대대적으로 발표한 사관학교 통합안이 넉 달 만에 수정된 건 육해공 사관학교 총동창회를 중심으로 반발이 거센 데다 통합에 우호적이지 않은 여론도 고려한 걸로 보입니다.



(영상취재 : 오영춘·김용우, 영상편집 : 박선수, 디자인 : 강윤정·제갈찬)