SNS 가입만 막으면 끝?…호주의 교훈은

<정반석 기자>



학교와 SNS에서 집단 괴롭힘에 시달리다 세상을 떠난 12살 호주 소녀 샬럿.



이 사건 이후 호주는 세계 최초로 16세 미만의 SNS 계정을 금지하는 강력한 규제책을 도입했습니다.



[호주 eSafety 캠페인 영상 : (2025년) 12월 10일부터 16세 미만은 더 이상 SNS 계정을 이용할 수 없습니다.]



법 시행 1년, 결과는 어떨까요.



시행 초기 석 달 동안 청소년의 SNS 계정 보유 비율은 10%포인트 줄었습니다.



하지만 실제로 SNS를 이용하는 비율, 보시다시피 거의 변하지 않았습니다.



청소년 400여 명을 추적한 별도 연구에서도 열의 여덟 명 이상 꼴로 아이들은 금지된 SNS를 이용하고 있었습니다.



계정을 막아도 이용까지 막지는 못한 겁니다.



[루크 울펀든/호주 뉴캐슬대 교수 (국립실행과학센터장) : 대부분 나이를 스스로 입력하게 하는 방식, 즉 16세 이상이냐고 묻기만 하는 방식이었는데, 별로 효과가 없다는 게 알려져 있습니다. 청소년들은 가짜 계정이나 시크릿 브라우저 같은 여러 우회 방법도 썼다고 답했습니다.]



호주 당국은, 청소년을 SNS에 계속 머물게 하는 플랫폼의 설계로 규제의 초점을 넓히고 있습니다.



지난달 하원을 통과한 '디지털 주의의무 법안' 영상을 끊임없이 추천하는 알고리즘, 계속 화면을 넘기게 하는 무한 스크롤, 좋아요와 조회수까지, 16세 미만이 이런 기능에 노출되지 않도록 플랫폼에 의무를 부과하는 내용입니다.



위반하면 최대 1천억 원의 제재금을 물게 하는 강력한 조치도 포함됐습니다.



[루크 울펀든/호주 뉴캐슬대 교수 (국립실행과학센터장) : SNS의 많은 기능은 중독성이 매우 강하고, 이용자 참여를 극대화하도록 의도적으로 설계돼 있습니다. 그래서 플랫폼이 처음부터 연령에 맞는 설정과 기능을 제공하도록 의무화하는 법이 중요하다고 생각합니다.]



SNS 규제엔, 기업에 대한 과도한 규제다, 청소년의 자유 침해다 같은 논란도 여전합니다.



부작용을 최소화하며 플랫폼에 어디까지 안전 책임을 물을 수 있을지, 호주의 실험은 우리에게도 과제를 던지고 있습니다.



(영상취재 : 설치환, 영상편집 : 소지혜, 디자인 : 황세연·조수인)