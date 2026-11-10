"릴스 보다 새벽 5시"…'무한 스크롤' 갇힌 10대

<앵커>



청소년의 SNS 과의존 문제가 심각해지면서, 정부도 규제 논의에 나섰습니다. 호주를 시작으로 여러 나라가 이미 제한 조치를 시행하고 있지만, 실효성에 대한 의문과 규제에 따른 자유 침해 논란도 이어지고 있는데요.



SNS에 과의존에서 청소년을 보호하면서도 부작용을 최소화할 방법은 무엇일지, 정성진·정반석 두 기자가 연속해서 짚어보겠습니다.



<기자>



하나같이 고개를 숙이고 걷는 하굣길 학생들.



[저 인스타 해요, 인스타.]



[인스타 릴스보거나.]



청소년 둘 중 한 명은 매일 숏폼을 시청할 정도로 SNS는 일상이 됐습니다.



[6~7시간, 14시간, 2시간]



[중2 여학생 : 아침에 일어나면은 바로 보고, 또 시간 날 때마다 짬짬이 보다 보니까….]



문제는 중독으로 이어지기 쉽다는 겁니다.



청소년 10명 중 8명은 이용시간을 줄이려 해도 마음대로 되지 않았다고 답했습니다.



10대의 스마트폰 과의존 위험군 비율은 43%, 전 연령대 평균의 2배 수준입니다.



자극적인 영상이 끝없이 쏟아지고, 비슷한 영상이 끝없이 추천돼 쉽게 빠져나올 수 없는 상황 이른바 '토끼굴 현상'입니다.



[중1 남학생 : 어제 그만하려다가 5시에 잤어요. 쇼츠가 자극적이고, 도파민 때문에….]



'좋아요'와 '댓글'은 불안감과 소외감의 원인이 되기도 합니다.



[김현수/명지병원 정신건강의학과 교수 : 아무도 '좋아요'를 누르지 않는다면 자신이 마치 쓸모없는 존재가 되고 가치감이 없는 존재가 돼서. 자신이 아무 존재감이 없기 때문에 죽고 싶다….]



상담·치료를 받더라도 완전히 벗어나는 건 쉽지 않습니다.



[문민웅/시립인터넷중독예방상담센터 센터장 : 줄여야지 마음을 먹고 가지만, 일상생활에 가면 또 친구들이랑 소통하다 보면, 내 손에 핸드폰이 주어지고 하기 때문에 결국은 다시 심각해지는….]



개인의 노력만으로는 해결하기 어려운 SNS 과의존.



정부도 규제 논의를 시작했습니다.



내년 상반기를 목표로 규제책을 마련 중인데 만 14세 미만의 SNS 가입을 제한하고, 무한 스크롤 등 과몰입 유발 기능을 규제하는 방안이 검토되고 있습니다.



그렇다면 이제 막 논의를 시작한 우리나라는, 앞선 다른 나라의 사례에서 어떤 힌트를 얻을 수 있을까요?



(영상취재 : 이무진·최호준·강동철, 영상편집 : 이상민, 디자인 : 박태영)