발 대신 바퀴…피겨 선수처럼 '360도 폴짝'

<앵커>



로봇이 사람처럼 공중에서 360도 한 바퀴 몸을 돌립니다. 현대차가 발 대신 바퀴가 달린 새로운 아틀라스를 공개했습니다. 삼성과 협력도 발표하면서 개발에 속도를 내는 분위기입니다.



정혜진 기자가 취재했습니다.



<기자>



어둠이 깔린 공장 안, 로봇이 몸을 낮추더니 공중으로 솟아오릅니다.



몸을 360도 한 바퀴 돌리고는 가뿐하게 착지합니다.



빙판 위를 달리듯 미끄러지고, 한쪽 다리를 들어 올린 채 균형도 잡습니다.



현대차그룹의 로봇 회사, 보스턴 다이내믹스가 공개한 아틀라스입니다.



몇 달 전엔 인간처럼 춤추고 무거운 냉장고를 들어 올려 옮기더니, 이제 공중 돌기까지 해 낸 겁니다.



[앤디 우/아틀라스 제어 엔지니어 : 사람이 점프하면서 360도 회전하는 모습을 모션캡처로 기록한 데이터를 활용했습니다.]



이번엔 발 대신 바퀴를 단 게 특징인데, 울퉁불퉁하거나 미끄러운 바닥에서도 로봇이 온몸의 균형을 더 잘 잡게 됐다는 게 연구진 설명입니다.



인공지능이 프로그램상에서 계속해서 실험을 해본 결과를 실제 로봇에 적용하자마자 첫 시도에 바로 성공했습니다.



[앤디 우/아틀라스 제어 엔지니어 : 놀랍고도 반갑게도, 로봇은 학습을 통해 바퀴를 활용하는 방법을 실제로 알아냈습니다.]



오늘(10일) 영상은 마침 어제 삼성전자와 현대차그룹이 로봇 분야까지 협력을 더 확대하기로 발표한 직후에 나왔습니다.



현대차는 2년 뒤까지 연간 3만 대 아틀라스 로봇 생산 시설을 구축할 계획인데, 삼성이 맞춤형 배터리와 카메라 모듈 등을 개발해서 공급할 거란 전망이 나옵니다.



[고태봉/iM증권 리서치센터장 : (우리 업체에) 가장 부족한 브레인, 즉 뇌에 대한 부분들을, 예를 들면 데이터 센터를 만든다든지 로봇을 움직이는 알고리즘 이런 것들에서는 아마 협업을 하지 않을까 (생각합니다.)]



세계적인 첨단 부품과 기술을 가진 두 회사가 협력하면서, 치열한 로봇 개발 경쟁에서 한층 더 속도를 내게 됐다는 평가입니다.



(영상편집 : 이소영, 영상제공 : 보스턴 다이내믹스 유튜브)