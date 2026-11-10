'냉장고 50도' 공격 배후는 "이란 혁명수비대"

<앵커>



프랑스가 지난달 발생한 마트 냉장고 해킹 사건의 배후로, 이란 혁명수비대를 지목했습니다. 프랑스는 유럽 차원의 제재를 준비하겠다며 강하게 항의했지만, 이란 측은 아직 입장을 내지 않고 있습니다.



파리 권영인 특파원입니다.



<기자>



지난달 중순 프랑스에선 냉각 시스템이 해킹돼 냉장고 온도가 영상 50도까지 치솟는 일이 벌어졌습니다.



700곳이 넘는 마트와 슈퍼마켓이 피해를 봤고, 피해액이 수십억 원에 달했습니다.



러시아 배후설 등이 거론됐지만, 한 달 가까운 수사 끝에 프랑스 당국이 이란 혁명수비대를 범인으로 지목했습니다.



이란 혁명수비대 산하 공격형 사이버 부대 샤히드 카베가 해킹 공격 주체란 겁니다.



프랑스 검찰은 이들이 페르시아어를 사용했고, 이란에 위치한 단말기로 해킹 공격을 가했다고 설명했습니다.



샤히드 카베 부대의 지휘 그룹 3명의 본명과 가명까지 확보해 수사에 착수했고, 국제 체포영장도 청구했다고 말했습니다.



이와 관련해 프랑스 외교부는 주프랑스 이란 대사를 초치해 강력히 항의하고 유럽 차원의 제재를 추진하겠다고 밝혔습니다.



[장노엘 바로/프랑스 외무장관 : 우리는 매우 중대한 이번 사건에 대해 강력히 항의하기 위해 프랑스 주재 이란 대사를 초치했습니다. 이건 당연한 최소한의 조치입니다. 그리고 제재도 가하게 될 것입니다.]



프랑스 언론들은 지난달 프랑스군 합참의장이 군인 2천 명을 사우디아라비아 등에 파병했다고 밝힌 직후 해킹 공격이 이어진 것에 주목하고 있습니다.



이란 측은 아직 특별한 입장을 내놓지 않고 있습니다.



이번 달 유럽 국가에서 발생한 유통 업체 냉장 시스템 해킹도 이란 혁명수비대의 공격인지 여부는 아직 확인되지 않고 있습니다.



프랑스가 공개적으로 이란을 공격 주체로 밝히면서 프랑스와 이란, 나아가 유럽연합과 이란 사이에 긴장감은 더 고조될 것으로 보입니다.



(영상취재 : 김시내, 영상편집 : 이승열)