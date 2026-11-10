"성형외과 찾아 드려요"…강남 병원들 '은밀한 거래'

<앵커>



서울 강남 일부 병원들의 환자 유치 경쟁이 불법 '뒷돈 거래'로 번졌습니다. 환자 8백여 명을 병원에 연결해주고 17억 원을 챙긴 일당이 경찰에 붙잡혔습니다.



보도에 여현교 기자입니다.



<기자>



서울 서초구의 한 빌딩 사무실에 들이닥친 경찰이 압수수색 영장을 보여준 뒤, 사무실 곳곳을 수색합니다.



강남 일대 병원들에 환자를 알선해 온 브로커 일당 사무실입니다.



이들 브로커 2명과 모집책 37명은 2023년 1월부터 지난 6월까지 강남권 성형외과 등 13개 병원에 환자 8백여 명을 연결해 준 혐의를 받습니다.



수법은 이랬습니다.



브로커들이 병원 홍보·마케팅 업체를 차리고 성형외과나 부인과 등과 계약을 맺으면, 모집책들이 환자를 끌어오는 식입니다.



보험설계사 등이 포함된 이들은 평소 관리하던 환자들을 "강남의 유명 병원에서 치료받을 수 있다"는 말로 꼬드겼습니다.



이렇게 모집책이 고객을 병원에 넘기면 병원은 진료 금액의 20~30%를 브로커 일당에게 넘겼습니다.



이들 일당이 알선 수고비로 챙긴 금액은 17억 여원, 한 병원은 환자 2백여 명을 알선받고 총 5억 3천만 원을 브로커에게 건네기도 했습니다.



현행법상 영리 목적으로 환자를 알선하는 건 불법입니다.



경찰은 병원들이 브로커 등에 진료비 일부를 건네는 대신 진료비를 부풀렸다고 의심하고 있습니다.



[김미애/서울청 금융범죄수사대 3계장 : 꼭 필요한 진료보다는 같은 비급여 진료라도 수가를 높게 해서 비싸게 진료비를 책정하거나 불필요한 진료를 추가해서 거기서 일부는 페이백한 것으로….]



불필요한 진료가 늘면 실손보험 손해율이 오르면서 가입자 전체 부담으로 이어진다는 게 경찰 판단입니다.



경찰은 브로커 일당과 병원장 9명 등 모두 58명을 공소청에 넘겼습니다.



(영상취재 : 주용진, 영상편집 : 신세은)