'어둠의 오은영' 입소문 퍼지자…현장 조사까지

<앵커>



요즘 한국 민속촌 귀신들이 SNS에서 입소문을 타고 있습니다. 분장을 한 배우들이 아이들을 훈육하는 모습이 퍼지면서 '어둠의 오은영'이라는 별명까지 붙었습니다. 그런데 아동 학대란 일부의 지적이 나와, 지자체가 현장 조사까지 나섰습니다.



임지현 기자의 보도입니다.



<기자>



창백한 얼굴에 하얀 소복, 새까만 입술까지, 무시무시한 귀신 배우 앞에 아이들은 양손을 가지런히 모읍니다.



공포심을 통해 훈육을 하겠다며 부모들이 아이들을 귀신 앞으로 데려온 겁니다.



말 안 듣는 우리 아이 예절을 가르쳐 달라며, 전국 각지에서 온 부모들이 민속촌 귀신을 찾습니다.



시간 약속 지키지 않았다는 아이, 귀신 손 잡고도 당차게 인사하나 싶더니,



[가자 이제. 갈게요.]



돌아간 부모 품에서 서럽게 웁니다.



[약속 잘 지키면 돼. 안 잡아간대.]



[김인열/전남 순천시 : '귀신 오은영 선생님' 유명해져서 애들 보여주고 싶어서 오게 됐습니다.]



자녀 훈육 명소로 SNS에서 인기를 타며 민속촌엔 귀신에게 아이를 훈계해 달라고 부탁하는 부모가 늘었습니다.



[얘도 잡아가 주세요.]



[양치 열심히 해. "네" 해야지.]



[김진/방문객 : 저희가 감사하죠. 이렇게 애들을 혼낼 수 있는 이런 체험을 할 수 있게 돼서.]



그런데 최근 일각에서 이런 '귀신 훈육'이 아동 학대란 주장이 제기됐습니다.



관련 민원도 9건 접수돼, 관할 지자체가 어제 현장 조사를 나가 아동 학대 기준을 안내하기도 했습니다.



귀신 배우들도 소리 지르는 행동은 삼가는 등 조심하고 있습니다.



[배세연/한국민속촌 '구미호 역할' : 아무래도 요즘에 문제가 되다 보니까 저희가 훈육할 때도 조금 조심스럽게 해야겠다고 느끼고 있고 너무 싫다고 하면 그냥 보내주거나….]



한국민속촌 측은 "훈육은 부모님들 요청이 있을 경우 응대하는 것"이라며 "아이들 정서적 안정을 고려해 반응이 심할 경우 즉시 중단하고 있다"고 밝혔습니다.



(영상취재 : 조창현, 영상편집 : 김종태, 화면 제공 : 시청자·최연정)