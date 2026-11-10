어린이집 입구에 '콸콸'…불 지르고 도주하더니

<앵커>



오늘(10일) 아침 인천 송도에서 60대 남성이 어린이집에 불을 냈습니다. 다행히 아이들이 등원하기 전이라 인명피해는 없었습니다. 불을 지른 남성은 어린이집 원장과 과거 동업했던 관계였습니다.



이태권 기자가 취재했습니다.



<기자>



상가 건물 옆으로 소방차들이 줄지어 있습니다.



건물 복도는 소방용수로 물바다가 됐습니다.



오늘 아침 7시쯤, 인천 송도국제도시 상가 건물에 있는 어린이집에서 불이 났다는 신고가 들어왔습니다.



한 60대 남성이 20L 크기 통 2개에 담긴 인화물질을 붓고 불을 지른 겁니다.



남성은 엘리베이터를 타고 올라와 건물 3층의 어린이집 입구에 불을 지른 걸로 파악됐습니다.



[목격자 : 소리가 너무 소란스러워가지고 창밖을 보니까, 소방차가 여러 대 와있어가지고…너무 걱정되더라고요. 하필 또 어린이집이었다 보니까.]



스프링클러가 작동해 불은 곧바로 꺼졌지만, 소방 당국은 약 한 시간 동안 연기를 빼내는 배연 작업을 벌였습니다.



이른 아침 시간이라 출근한 직원이나 등원한 어린이는 없어 인명피해는 없었습니다.



불을 지른 남성은 차를 몰고 인천의 자택 주차장으로 달아난 뒤 자해를 시도했는데, 경찰은 오전 8시 반쯤 남성을 발견해 방화 혐의로 긴급체포했습니다.



남성은 병원으로 옮겨져 치료를 받았고, 생명엔 지장이 없는 거로 전해졌습니다.



경찰 조사 결과 남성은 과거 피해 어린이집 원장과 동업하던 사이였던 거로 확인됐습니다.



그러나 지난해 말 금전 문제로 동업 관계가 틀어지면서 피해 어린이집 측과 현재 법적 분쟁 중인 상태였던 걸로 전해졌습니다.



경찰은 건강 상태를 고려해 우선 남성을 경찰서에 입감 조치하고 내일 정확한 범행 경위 등을 조사할 방침입니다.



(영상취재 : 이상학, 영상편집 : 최진화)