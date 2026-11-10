위고비 맞고 시력 손상?…미국, 경고 문구 의무화

<앵커>



앞으로 미국에서 위고비와 마운자로 등 비만 치료제에 시력 상실 위험을 경고하는 문구가 추가됩니다. 미국 식품의약국이 드물지만 시신경이 손상될 위험이 있다고 보고, 제약사들에게 조치를 요구했습니다.



정경윤 기자의 보도입니다.



<기자>



시신경에 혈액 공급이 원활하지 않아 통증 없이 시력이 나빠지거나 한쪽 시력을 완전히 잃을 수 있어 '눈의 뇌졸중'이라고도 불리는 비동맥염성 전방허혈성 시신경병증.



미 식품의약국 FDA가 위고비와 마운자로, 오젬픽 등 GLP-1 계열 비만치료제 사용자들에게 드물게 이 질환이 생길 위험이 있다며 약품의 경고 및 주의 사항에 이를 명시하라고 제약사들에 요구했습니다.



FDA가 무작위 대조 임상 시험을 분석했더니 GLP-1 약물 투여군에선 연간 10만 명 중 6.4명꼴로 시신경병증이 생겨 대조군보다 질환 발생 가능성이 높았습니다.



경고문구 명시 대상엔 국내 출시된 위고비와 마운자로 등이 포함됐습니다.



미국에 출시되지 않은 우리 제약사 제품 에페는 빠졌지만, 같은 GLP-1 계열에 해당합니다.



다만, FDA는 비만치료제와 시력 손실 위험의 인과관계는 밝혀내지 못했습니다.



매우 드문 질환이지만, 시신경 구조가 특이하거나 수면 중 저혈압, 수면무호흡증 등이 있는 경우 발병 위험이 높아지는 걸로 알려져 있습니다.



[로이 윌슨/미국 웨인주립대 크레스지 안과연구소 교수 : 시력에 이상이 있다고 의심된다면 당연히 즉시 안과 검사를 받아야 합니다. 다만 GLP-1 계열 약물을 사용해야 할 이유가 있다면 지나치게 걱정하지 말고 사용하는 게 좋습니다.]



앞서 지난 2024년 12월 국내에서도 위고비를 맞고 시력 손상이 의심되는 사례가 접수돼 식약처가 지난달 7일부터 위고비 '사용상 주의 사항'에 시력 손상 위험 사례를 명시하도록 했습니다.



FDA의 새 권고에 따라 식약처는 다른 비만치료제에도 이를 명시하도록 할지 검토하고 있습니다.



(영상편집 : 윤태호, 디자인 : 김민영)