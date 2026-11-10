코스피 웃었지만…겁에 질린 개미는 '팔자'

<앵커>



미국 중간선거 이후 급락했던 우리 증시가 오늘(10일)은 모처럼 웃었습니다. 젠슨황 스캔들이 AI 반도체에 미칠 영향은 제한적일 거란 전망이 우세한 가운데, 개인 투자자들은 주식을 대거 팔아 치웠습니다.



김기태 기자입니다.



<기자>



장초반 가파르게 오르면서 매수 사이드카까지 발동된 끝에, 오늘 코스피는 전날보다 4.39% 오른 5천239로 마감했습니다.



우리 증시 투톱, 삼성전자와 SK하이닉스도 일제히 급등했습니다.



젠슨 황 엔비디아 CEO를 둘러싼 각종 논란도 아직까지는 영향을 주지 않는 모습입니다.



외국인이 3천6백억 원, 기관도 5천억 원을 사들이면서 지수를 끌어올렸는데, 개인만 1조 3천3백억 원을 순매도했습니다.



오랜만에 주가가 반등하는 걸 보고 이 기회에 손해를 최소화하려는 방어 심리가 작동한 걸로 풀이됩니다.



실제로 최근 급락장에 질려서 시장에서 일단 발을 뺐다고 말하는 투자자들이 적잖습니다.



[투자자 A : IMF 때도 깡통 돼서 그냥 온 천지가 자살하고 막 난리 났었잖아요. 지금도 바짝 올라갔다가 내려치고 이러니까 조그만 개미 군단만 다 어려워지는 거야. 일반 개미들은 말 그대로 조금만 바람 불어도 휙 날아가잖아요.]



[투자자 B : 저는 안 하고 있죠. 확신이 안 서니까 젠슨 황 사건도 있고, 반도체가 어떻게 될지를 모르니까….]



시장에서는 주가가 곧바로 튀어오르는 'V자형 반등'보다, 당분간은 바닥을 다지는 'W자형' 장에 무게를 싣습니다.



[이창민/KB증권 리서치본부 수석연구원 : 반도체 업종 주가는 11월에서 12월이 바닥일 가능성이 높을 것으로 예상이 되고 있습니다. 현재 주가가 많이 눌려 있는 부분들은 (미국 민주당이) 얼마나 규제할지 모른다는 공포심이 과하게 반영된 것으로 예상이 되고 있기 때문에….]



전문가들은 그래서 당분간은 현금을 지키면서 조금씩 사 모으는 분산·분할 투자로 대응하라고 조언하고 있습니다.



(영상편집 : 박지인, VJ : 정한욱)