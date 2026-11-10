"스파이인 줄 몰랐다고…믿는다" 감싼 트럼프

<기자>



트럼프 미국 대통령은 젠슨 황을 또다시 공개적으로 감쌌습니다. 젠슨 황이 자신과의 통화에서, 불륜 상대 여성이 중국 스파이인줄 몰랐다고 말했다는 겁니다. 하지만, 언제부터 이 사안을 알고 있었는지에 대해선 답을 피하면서, 미국 정부의 조직적 묵인 의혹이 커지고 있습니다.



보도에 김혜영 기자입니다.



<기자>



백악관 브리핑룸에 예고 없이 등장한 트럼프 대통령.



젠슨 황 엔비디아 CEO와 직접 통화한 사실을 밝히면서, 그에 대한 신임을 재확인했습니다.



[도널드 트럼프/미국 대통령 : 제가 그에게 (젠슨 황에게) 물었습니다. 그녀가 스파이인지 알았느냐고요. 그가 말하길, 그녀가 스파이인지 몰랐다고 했습니다. 전 정말로 그를 믿습니다.]



지난해 정보당국의 보고를 받고도 조치를 하지 않았다는 의혹에 대해 질문이 쏟아졌지만, 즉답을 피했습니다.



[도널드 트럼프/미국 대통령 : (지난해 정보당국 보고서가 나왔는데, 그것을 읽었습니까?) 정보당국에 확인해 봐야겠습니다. 관련 내용이 언급됐을 수도 있지만, 제게는 별다른 영향을 주지 않았습니다.]



앨리스 황이 근무했던 싱가포르 기업 메가스피드에 대한 미 상무부 조사가 갑자기 중단돼 법무부로 이관된 것도 석연치 않단 지적이 나옵니다.



미국 상무부는 2024년부터 메가스피드가 일부 엔비디아 반도체를 중국으로 불법 반입했을 가능성을 의심해 조사해왔는데, 지난해 8월, 엔비디아 법률고문이 상무부 차관의 허락을 받았다며 조사관 면담을 요청한 이후, 지난해 말 법무부 요청에 따라 조사가 중단됐습니다.



미 의회에서는 여야를 가리지 않고 초당적인 진상 규명 요구가 잇따르고 있습니다.



[하킴 제프리스/미국 민주당 하원 원내대표 : 엔비디아 사안과 관련해 충분하고 상세한 보고를 받아야 합니다. 무슨 일이 있었는지 우리 모두 정확히 파악할 수 있도록 말입니다.]



이번 사건을 계기로 고성능 반도체 등 미국의 첨단 AI 기술 유출을 막는 대중국 수출 규제 입법에도 한층 힘이 실릴 전망입니다.



(영상편집 : 위원양)