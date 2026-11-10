유임도 경질도 골치…트럼프의 '헤그세스 딜레마'

<앵커>



미국에선 의회 권력을 장악한 민주당이 헤그세스 국방장관 탄핵소추안을 공식 발의하면서, 탄핵 정국이 본격 시작됐습니다. 유임이냐 경질이냐, 트럼프 대통령이 '헤그세스 딜레마'에 빠졌다는 분석이 나옵니다.



워싱턴에서 전병남 특파원입니다.



<기자>



미 하원에서 피트 헤그세스 국방장관에 대한 탄핵소추안이 재발의됐습니다.



공화당 내 반 트럼프 인사인 토머스 매시 하원의원은 헤그세스가 법적 절차를 따르지 않고 이란전을 수행했고, 베네수엘라에서 군사작전으로 마두로 대통령을 불법 납치했다며 탄핵을 촉구했습니다.



[토머스 매시/미 하원의원(공화당) : 피트 브라이언 헤그세스 국방장관을 중대 범죄 및 비행을 사유로 탄핵해야 합니다.]



표결은 늦어도 현지시간 11일까지 이뤄질 전망인데, 민주당은 이미 찬성 입장을 공식화했습니다.



[하킴 제프리스/민주당 하원 원내대표 (지난 8일) : 헤그세스 탄핵안에 강력하게 찬성합니다. 피트 헤그세스는 물러나야 합니다.]



트럼프 대통령은 강하게 반발했습니다.



[도널드 트럼프/미 대통령 : 헤그세스가 뭘 잘못했습니까? 그는 전쟁에서 이겼습니다. 지휘를 맡아 베네수엘라에서 이겼습니다. 제가 말했듯 48분 만에 끝났고, 흠잡을 데가 없었습니다. 아무도 죽지 않았어요. 이란에서도 그는 확실히 이겼다고 생각합니다. 아니, 확실히 이기는 중입니다.]



공화당에서 단 3표만 이탈해도 가결되는 상황.



악시오스는 "공화당 하원 지도부가 당내 이탈 표에 대비하고 있으며, 특히 중간선거에서 낙선한 의원들이 트럼프에 반기를 들 수 있을 걸로 보고 있다"고 보도했습니다.



다만 하원에서 탄핵안이 통과된다 해도 상원 2/3 이상의 찬성을 얻어야 해, 실제 탄핵이 이뤄질 가능성은 현실적으로 낮습니다.



그럼에도 트럼프 대통령으로선 정치적 부담을 피하기 어렵습니다.



헤그세스를 유임하면 탄핵 공세와 책임론이 이어질 것이고, 경질하면 '성공적'이라고 주장해 온 이란전 성과를 부정하는 상황이 돼, 일각에선 트럼프가 '헤그세스 딜레마'에 빠졌단 평가도 나옵니다.



(영상취재 : 박은하, 영상편집 : 조무환, 디자인 : 박태영)



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<앵커>



전병남 특파원, 트럼프 대통령이 결국 부정선거 주장까지 꺼냈네요?



<기자>



네, 먼저 트럼프 대통령의 발언부터 들어보시죠.



[도널드 트럼프/미국 대통령 : (중간선거가 조작됐다고 보십니까?) 글세요. 사전투표 수치만 놓고 보면 끔찍했다고 생각합니다.]



사상 최고 참여율을 기록한 중간선거 사전투표에 부정이 있었다. 이렇게 주장을 한 건데요. 이에 앞서 SNS를 통해서도 이번 선거가 공정했다고 정말로 믿느냐, 어떻게 여론조사가 그렇게 틀릴 수 있느냐면서 사전투표 조작설을 제기했습니다. 선거에 패배하면 트럼프가 부정 선거를 주장할 거라는 예측이 많았죠. 결국 선거 6일 만에 현실이 됐습니다. 민주당은 선거 참패라는 현실을 부정하려는 한심한 행태라며 강하게 비판했습니다.



<앵커>

선거에서 참패한 트럼프 대통령이 이란 전쟁에 대한 대응도 바꿀까요?



<특파원>

트럼프 대통령은 미국이 이란을 다시 공격할 가능성은 매우 낮다고 말했습니다.



[도널드 트럼프/미국 대통령 : 이란은 아주 정중하게 우리와의 대화에 임하고 있습니다. (군사적 충돌) 상황이 끝날 가능성이 높습니다.]



중간선거 전만 해도 선거 이후 이란에 대한 공격을 재개할 수 있다고 압박했지만, 지금은 협상에 방점을 찍는 모습입니다. 이란 전쟁이 선거 참패의 원인으로 지목되면서 전쟁 재개 부담이 더 커졌다는 평가입니다. 페제시키안 이란 대통령도 모즈타바 하마네이 최고 지도자가 전쟁도 평화도 아닌 상태를 끝낼 것을 지시했다고 밝히면서 양측의 협상 타결 전망이 조심스럽게 제기되고 있습니다.



<앵커>

백악관 안에서도 이 불협화음이 커지는 것 같은데요. 트럼프 대통령과 벤스 부통령의 관계도 선거 전과는 확실히 달라진 것 같네요.



<특파원>

중간선거 직후 벤스 부통령은 이란 전쟁을 선거 참패의 원인으로 거론하면서 트럼프 대통령과 선을 긋는 모습을 보였습니다. 트럼프는 밴스 부통령의 이 발언에 사람들이 좋아하지 않는다면서 불편한 기색을 드러낸 데 이어서 9일 언론 인터뷰에서는 마코 루비오 국무장관을 차기대선 후보군으로 직접 언급하기도 했습니다.



(현장진행 : 박은하, 영상편집 : 김진원)