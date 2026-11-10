'합의 이행' 강조했지만…미국 측 "공감대 없다"

<앵커>



트럼프 대통령이 참패한 미국 중간선거 결과를 두고, 이재명 대통령의 첫 공식 발언이 나왔습니다. 우리 경제에 미칠 불확실성을 최소화하라고 관계부처에 주문했습니다. 외교 안보 분야에서 합의한 사항이 잘 이행되게 해야 한다고도 했지만, 미국 측에서는 공감대가 없다는 말이 나왔습니다.



보도에 강청완 기자입니다.



<기자>



지난 3일 미국 중간 선거 이후 첫 국무회의.



이재명 대통령은 여러 변화가 예상된다며 대외 불확실성이 국내 경제에 미칠 부정적 영향을 최소화해 달라고 당부했습니다.



금융시장이 동요하지 않게 모니터링을 강화하고 신속 대응 체계를 갖춰달라고 주문했습니다.



또 두 나라가 외교 안보 분야에서 합의한 사항들이 제대로 이행될 수 있게 지혜를 모아가야 한다고 말했습니다.



[이재명 대통령 : 미국 행정부와 긴밀한 협조를 이어가는 동시에 미 의회 내에도 초당적인 협력 토대를 구축하고, 또 각 주 정부들과 경제계 등으로 소통의 폭을 넓혀가야겠습니다.]



집권 공화당의 참패로 전시작전통제권 전환 문제를 포함해 트럼프 행정부와 논의해 온 현안 처리가 불투명해진 상황.



실제로 한미 간 안보 합의 이행이 쉽지 않을 거란 전망이 미국 측에서 나왔습니다.



조셉 윤 전 주한미국대사대리는 전작권 전환과 핵추진잠수함, 원자력 협력과 관련해 "워싱턴 내 컨센서스, 즉 합의가 없는 상황"이라고 말했습니다.



빠른 진전을 기대하기 어렵단 겁니다.



반면, 경제 분야의 압박은 그대로입니다.



[미셸 스틸/주한미국대사 : 양국 정상이 약속한 대로 한국에 진출한 미국 기업이 공정한 환경에서 경쟁할 수 있어야 합니다.]



쿠팡이 3천억 원대 과징금을 부과받은 걸 두고 미 측의 문제의식을 거듭 강조한 걸로 해석됩니다.



한미 관계의 불확실성이 커진 상황에서 이달 APEC 정상회의 때 한미 정상 간 만남이 성사돼 현안 관련 논의가 이뤄질 수 있을지 주목됩니다.



(영상취재 : 정상보·윤형, 영상편집 : 전민규, 디자인 : 이종정)