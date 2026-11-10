'청해부대 구역 확대' 의결…이란 "공범 안 돼"

<앵커>



청해부대 파견 연장안이 오늘(10일) 국무회의를 통과했습니다. 청대부대의 임무 구역을 기존 아덴만에서 호르무즈 해협 쪽까지 더 확대하기로 했습니다. 이란은 '군사 침략의 공범이 되는 일이 없길 바란다'고 경고했습니다. 진보 진영에서도 '우회 파병'이란 반발이 이어지는 가운데, 이제 공은 국회로 넘어갔습니다.



첫 소식, 노동규 기자의 보도입니다.



<기자>



오늘 이재명 대통령이 주재한 국무회의에서 의결된 청해부대 파견 연장 수정 동의안은 임무 구역 확대와 장비 확충이 핵심입니다.



먼저 소말리아 아덴만 해역이었던 청해부대의 기존 임무 구역을 오만 남쪽 해역까지 2배 가까이 확대하도록 했습니다.



미국과 이란이 제해권을 놓고 전쟁 중인 호르무즈 해협과 좀 더 가까워진 겁니다.



해상초계기 1대와, 무인 잠수정 등 기뢰 제거 장비, 폭발물 처리반도 추가 됩니다.



정부는 호르무즈 해협이 임무 구역에 포함 안 된단 점을 강조하고 있지만 이란에선 경고음이 나왔습니다.



이란 외무부 대변인은 '한국은 호르무즈 해협 재개방 지원 명목으로 파병하는 것은 자제해야 한다'며 미국 등의 군사적 침략 행위에 공범으로 가담하는 걸 바라지 않는다고 밝혔습니다.



[에스마일 바가이/이란 외무부 대변인 : 그들(한국)이 할 수 있는 가장 큰 도움은 지역 문제에 간섭하지 않는 것입니다. 이미 충분히 복잡한 문제니까요. 즉 거리를 두는 것입니다.]



다만 별도 성명이 아니라 질문에 답하는 형식을 취했고, 양국의 60여 년 우호 관계도 강조한 만큼 메시지 수위는 조절한 걸로 해석됩니다.



[박두순/외교부 대변인 : 우리 국민 보호와 경제 이익 수호를 목적으로 전쟁 불관여, 불개입 원칙 하에 이란 등 관련국들과 지속적으로 소통하고….]



파견 연장 동의안은 국회 본회의를 통과하면 확정되는데, 전쟁 불개입 원칙에도 불구하고 방어 능력은 충분히 갖춰야 하는 것 아니냔 지적도 나옵니다.



[강신철/국방부 장관 (어제, 국회 국방위원회) : 드론에 대한 부분들은 반드시 능력을 갖춰야 된다고 보고 있습니다. 대비책을 잘 갖추도록 하겠습니다.]



조국혁신당과 진보당 등 범여권에서 '호르무즈 우회 파병'이라며 계속 반발하고 있어 국회 처리 과정에 진통도 예상됩니다.



(영상취재 : 조춘동, 영상편집 : 이승진, 디자인 : 최재영·전유근·이종정)