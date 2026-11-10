'장애인 성폭행' 색동원 시설장, 횡령 혐의 징역 1년 6개월 추가

▲ 색동원 시설장 김 모 씨

인천 중증 발달장애인 거주시설 색동원의 입소자들을 성폭행한 혐의로 1심에서 중형을 선고받은 시설장이 자금을 빼돌린 혐의로도 유죄 판결을 받아 징역형이 추가됐습니다.서울중앙지법 형사5단독 류지미 판사는 오늘(10일) 업무상 횡령 등 혐의로 기소된 색동원 시설장 김 모 씨에게 징역 1년 6개월을 선고했습니다.재판부는 김 씨가 정부 지원 보조금을 투명하게 집행할 책임이 있는데도 이를 개인적 용도로 사용해 책임이 무겁다고 지적했습니다.이어 "시설운영자로서 지위와 책임, 보조금의 공공성, 침해된 법익과 파급효과를 고려하면 엄한 처벌이 불가피하다"고 했습니다.다만 김 씨가 피해 회복을 위해 노력한 점은 유리한 정상으로 참작했다고 양형 사유를 설명했습니다.김 씨는 2019년 6월부터 2020년 10월까지 색동원 사업 보조금, 시설 공사비 등을 다른 용처에 사용하거나 임의로 소비한 혐의로 기소됐습니다.2020년 10∼11월 후원금 용처를 속여 모 재단으로부터 1천만 원을 받아 가로챈 혐의도 있습니다.공소청이 파악한 전체 피해액은 1천700만 원 규모입니다.검사는 김 씨에게 징역 2년을 선고해달라고 요청했었습니다.앞서 김 씨는 색동원 입소자들을 성폭행한 혐의로 올해 3월 구속 기소돼 1심에서 징역 15년을 선고받았고, 현재 항소심 재판이 진행 중입니다.(사진=연합뉴스)