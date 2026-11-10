이도 "변명의 여지 없이 내 잘못"…'수능 3주 전 강의 중단→방송 출격' 논란에 자필 사과

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넷플릭스 연애 예능 '모태솔로지만 연애는 하고 싶어' 출신 스타 강사 이도가 수능을 불과 3주 앞두고 강의를 돌연 중단한 뒤 방송 및 개인 유튜브 활동을 강행해 불거진 논란에 대해 공식 사과했다.이도는 10일 자신의 SNS에 자필 사과문을 게재하고 "올해 한국지리, 세계지리 커리큘럼을 믿고 함께해 주신 수강생 여러분께 진심으로 사과드린다"며 "수능을 3주 앞두고 남은 강의를 진행할 수 없다고 알려드렸다. 가장 중요한 시기에 여러분의 계획을 흔들었고, 작년에 이어 두 해 연속 커리큘럼을 끝까지 책임지지 못했다. 변명의 여지가 없는 제 잘못"이라고 밝혔다.이어 "무엇보다 저는 무책임했다"며 "몸이 좋지 않다는 것을 훨씬 전부터 알고 있었다. 그런데도 끝까지 함께하겠다고 말씀드렸고, 마지막까지 버틸 수 있을 거라 생각하며 결정을 미뤘다. 더 일찍 솔직하게 알려드렸다면 여러분은 다른 강의나 자료로 대비할 시간을 가질 수 있었다. 그 시간을 빼앗은 건 건강이 아니라 제 판단이었다"고 고개를 숙였다.앞서 이도는 지난달 29일 건강상의 이유로 2027학년도 수능 대비 한국지리·세계지리 커리큘럼의 남은 강의를 중단한다고 안내했다. 그러나 공지 이후인 지난 5일 넷플릭스 예능 '데블스 플랜: 데드 어게인' 제작발표회에 참석하고, 7일에는 개인 유튜브 채널을 개설하는 등 방송 활동을 이어가 수강생들의 강한 비판을 받았다.이에 대해 이도는 "강사로서 끝내야 할 일을 끝내지 못한 상태에서 다른 활동을 먼저 챙긴 모습이었다. 남은 시간을 혼자 버텨야 하는 여러분께 그 모습이 얼마나 실망스러웠을지 충분히 짐작한다"고 공감했다.그러면서 "앞으로 강의는 끝까지 책임질 수 있을 때에만 약속드리겠다. 건강이 회복되기 전까지 방송 및 개인 콘텐츠 활동은 중단하고, 강사로서의 책임과 그동안의 제 판단을 돌아보는 시간을 갖겠다"고 반성했다.다만 "이미 계약된 프로그램의 경우, 방영 일정이 일부 남아 있음을 미리 말씀드린다"며 "이 부분에 대해서도 너른 이해를 구하기보다 신중하고 책임 있는 태도로 임하겠다"고 거듭 사과의 뜻을 전했다.이번 논란이 확산하자 이도가 강의를 해온 인강 사이트인 이투스 역시 사과문을 발표하고 대응에 나섰다. 10일 기준 이투스 홈페이지 내 이도의 강좌 17개가 전면 삭제되고 TCC 영상 및 Q&A 게시판이 비공개 전환되면서, 이도가 해당 강의 사이트에서 사실상 퇴출 수순을 밟고 있는 것이 아니냐는 관측이 나오고 있다.한편 서울대학교 지리교육과 출신인 이도는 사회탐구 영역 강사로 활동해 왔다. 지난해 넷플릭스 연애 예능 '모태솔로지만 연애는 하고 싶어'에 출연해 얼굴을 알렸고, 10일 공개되는 넷플릭스 예능 '데블스 플랜: 데드 어게인'에 플레이어로 출연한다.[사진=이도 인스타그램 캡처]강선애 기자(SBS연예뉴스 강선애 기자)