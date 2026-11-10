[D리포트] '상품권 거래로 위장'…최고 연 3만% 이자 사채업자 168명 검거

경찰이 한 남성의 집에 들이닥칩니다.



이 남성은 온라인 카페에서 일명 '상품권 예약판매'를 한 불법사금융업자입니다.



예를 들어 30만 원을 빌려주고, 나중에 50만 원의 상품권으로 돌려받는 고금리 대부업.



제때 상품권을 지급하지 않으면 회사로 찾아가겠다는 협박도 서슴지 않았습니다.



[불법사금융업자-채무자 대화 : (야 너 발송 안 하나? 급여 타령 하고 있네.) 네 급여가 10일인데 뭔 급여야. (너 내일 근무하냐? 내일 찾아갈게.) 그럼 너 같은 사기꾼 XX 나는 안 봐주거든?]



상품권 사전 예약이라는 교묘한 방식으로, 상품권을 제때 지급 못 하면 마치 자신들이 사기를 당한 것처럼 피해자들을 사기 피의자로 고소하기도 했습니다.



[상품권 대부업 피해자 : 고소를 해서 자기가 상품권을 사려고 했는데 우리한테 사기를 당했다 라는 식으로…]



경찰에 관련 조직원 168명을 적발해 조사한 결과, 이들은 지난 2023년 10월부터 올해 5월까지 약 9천7백 명을 상대로 불법대부업을 벌여왔습니다.



피해액은 105억 원에 달하고, 최대 3만%에 이르는 연이율을 적용하기도 했습니다.



그동안 상품권은 금전이 아니라는 이유로 대부업으로 인정받지 못했는데 이번 수사를 통해 상품권도 대부업으로 인정받게 됐습니다.



경찰은 검거한 불법사금융업자 168명 가운데 8명을 구속했습니다.



경찰은 추가 피해를 막기 위해 불법사금융업자들이 활동했던 온라인 카페 등 8곳에 대해 폐쇄조치를 내렸습니다.



(취재 : KNN 남수지, 영상취재 : 전재현 KNN, 제작 : 디지털뉴스부)