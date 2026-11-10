'청주 환경미화원 사망 사고' 쓰레기 수거차량 운전자 입건

▲ 사고 난 쓰레기 수거 차량

지난 5일 충북 청주에서 환경미화원이 쓰레기 수거 차량 외부 발판에 올라 이동하다가 뒤따라오던 화물차와 부딪쳐 숨진 사고와 관련해 경찰이 쓰레기 수거 차량 운전자를 입건했습니다.청주 청원경찰서는 교통사고처리특례법상 치사 혐의로 청주시 환경공무직 A 씨를 불구속 입건했습니다.지난 5일 오전 5시 20분쯤 청주시 청원구 율량동의 한 도로에서 A 씨가 몰던 5t 쓰레기 수거 차량과 화물차가 부딪치는 사고가 났습니다.쓰레기 수거 차량이 3차로에서 1차로로 차선 변경을 하던 중 2차로에서 직진하던 화물차가 이 차량의 우측 후미를 들이받은 것으로 조사됐습니다.차량 후미에 달린 발판 양쪽엔 기간제 근로자 2명이 올라타 있었는데 이중 우측에 서 있던 20대 B 씨가 사고로 숨졌습니다.경찰은 A 씨가 골목길에서 도로로 진입한 뒤 곧바로 좌회전하기 위해 무리하게 차선 변경을 시도하다가 사고를 낸 것으로 보고 있습니다.쓰레기 수거 차량이 도로에 진입한 지점에서 교차로까지의 거리는 불과 40∼60ｍ에 불과했으며, 사고는 교차로 앞 10∼20m 지점에서 났습니다.A 씨는 경찰 조사에서 "화물차가 오는 것을 미처 보지 못했다"고 진술한 것으로 알려졌습니다.경찰은 화물차의 디지털운행기록계(DTG)를 분석해 과속 여부 등을 확인한 뒤 화물차 운전자의 입건 여부도 결정할 방침입니다.한편 고용노동부 청주지청은 이번 사고가 산업안전보건법 위반 소지가 있다고 보는 것으로 알려졌습니다.산업안전보건기준에 관한 규칙은 사업주가 화물자동차 적재함에 근로자를 탑승시켜서는 안 된다고 규정하고 있습니다.청주지청은 환경미화원들이 업무 편의를 위해 차량 발판에 올라탄 채 이동하며 작업해온 사실을 청주시가 인지하고 있었는지를 확인하고 있습니다.청주시가 이러한 작업 방식의 위험성을 알고도 별다른 안전조치를 하지 않았는지 살펴본 뒤 중대재해처벌법 적용 여부도 검토할 방침입니다.비정규직없는충북만들기운동본부는 오늘 청주시청 앞에서 기자회견을 열고 "환경미화 업무의 인력 부족과 노동강도 문제 해결을 외면해온 청주시가 사고의 직접적인 원인을 제공했다"고 규탄했습니다.이 단체는 "쓰레기 수거 차량의 발판을 없애게 되면 차량에 오르내리느라 정해진 시간 안에 일을 마칠 수 없게 돼 발판을 없애는 대신 인력 충원과 증차를 해달라고 요구해 왔으나 묵살됐다"고 주장했습니다.그러면서 "노동부는 중대재해처벌법 위반 여부를 철저히 조사해 최고 책임자의 책임을 물어야 한다"고 촉구했습니다.(사진=독자 제공, 연합뉴스)