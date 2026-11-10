"한계는 없다"…에이티즈, 신곡 'UP' MV 티저 공개 '박진감 폭발'

그룹 에이티즈(ATEEZ)의 세계관이 다시 움직인다.



소속사 KQ엔터테인먼트는 10일 오후 2시 공식 SNS 채널을 통해 에이티즈의 미니 15집 '골든 아워 : 파트 6(GOLDEN HOUR : Part.6)' 타이틀곡 '업(UP)'의 뮤직비디오 첫 번째 티저 영상을 공개했다.



공개된 영상은 쉴 새 없이 이어지는 장면 전환과 몰아치는 사운드로 박진감을 극대화한다. 어둠이 깔린 공간과 거대한 구조물 사이로 멤버들의 강렬한 모습이 등장하며 한 편의 영화 예고편을 보는 듯한 무드를 완성했다.



특히 에이티즈의 세계관을 관통하는 핵심 오브제인 '소프루(SOPRO)'가 다시 모습을 드러내 눈길을 끈다. 붉게 빛나는 큐브 형태의 소프루가 이번 티저에도 등장하면서 이를 중심으로 어떤 새로운 이야기가 펼쳐질지 궁금증을 높였다.



여기에 영상 말미 울려 퍼지는 'Till we die(죽는 순간까지)'라는 외침이 강렬한 인상을 남겼다. 한계를 뛰어넘어 끝없이 나아가겠다는 에이티즈의 굳은 의지를 담은 듯한 메시지와 폭발적인 사운드가 어우러지며 타이틀곡 '업'의 완곡과 퍼포먼스에 대한 기대감을 한층 끌어올린다.



타이틀곡 '업'은 스스로의 한계마저 뛰어넘는 에이티즈의 집념을 담은 곡이다. 강렬한 브라스와 폭발적인 베이스가 어우러져 한층 커진 에너지와 멈추지 않는 열기로 가장 높은 곳, 그 이상을 향해 나아가겠다는 포부를 담았다.



에이티즈는 지난 6월 발매한 미니 14집 '골든 아워 : 파트 5(GOLDEN HOUR : Part.5)'로 미국 빌보드 메인 앨범 차트 '빌보드 200'에서 통산 세 번째 1위를 차지했다. 해당 앨범은 소니뮤직엔터테인먼트의 음반 및 디지털 음원 매출 기여도 순위 1위에 올랐으며, 이번 신보의 선공개곡 '드립(Drip)'으로 빌보드 '글로벌 200' 차트(11월 7일 자) 190위에 진입하는 등 글로벌 인기를 이어가고 있다.



한편 에이티즈의 미니 15집 '골든 아워 : 파트 6(GOLDEN HOUR : Part.6)'은 오는 13일 오후 2시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 발매된다.



[사진 제공 = KQ엔터테인먼트]



강선애 기자



(SBS연예뉴스 강선애 기자)