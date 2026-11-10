이 대통령 "이주노동자, 산업현장 동료…정부가 꼼꼼히 챙기겠다"

▲ 이재명 대통령
이재명 대통령이 "이주노동자와 함께하는 나눔과 캠페인이 전국 각지에서 이어져 왔고, 15일에는 울산의 여러 기관과 단체가 힘을 모아 겨울옷과 작업복을 전달한다"며 "저도 겨울옷을 보내 작은 정성을 보탤 예정"이라고 말했습니다.
이 대통령은 이날(10일) 엑스(X·옛 트위터)에 '우리 곁 이주노동자들과 따뜻한 겨울을 함께 합니다'라는 제목의 글을 올려 이같이 전했습니다.
이 대통령은 "고향과 가족을 떠나 낯선 땅에서 맞는 겨울은 유난히 춥게 느껴지기 마련"이라며 "(제가 보내는) 옷 한 벌이 추위를 다 막아주지는 못하겠지만 그 안에 담긴 마음만큼은 오랫동안 온기로 남으리라 믿는다"고 말했습니다.
이어 "이주노동자들은 우리 산업현장과 지역사회를 함께 일궈가는 동료이자 이웃"이라며 "국적과 언어는 달라도 노동의 가치는 다르지 않다. 누구나 존중받으며 안전하게 일할 수 있도록 정부도 꼼꼼히 챙겨 나가겠다"고 약속했습니다.
그러면서 "올겨울이 이주노동자들에게 차가운 바람보다 이웃의 따뜻한 손길로 기억되길 바란다"고 덧붙였습니다.
이 대통령은 한편 정부가 서울 등 주요 규제지역 분양단지를 대상으로 부정 청약 단속을 벌여 354건을 적발했다는 내용의 기사를 소개하며 "부정 청약으로 확인되면 형사처벌은 물론 당첨취소 등 막대한 재산상 손해까지 뒤따른다"고 경고했습니다.
이 대통령은 "향후에도 전수조사는 계속될 것"이라며 "규칙을 어겨 이익을 볼 수 없고, 규칙을 지켜 손해를 보지 않는 상식적인 나라를 꼭 만들겠다"고 강조했습니다.
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