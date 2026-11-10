이 대통령 "이주노동자, 산업현장 동료…정부가 꼼꼼히 챙기겠다"

▲ 이재명 대통령

이재명 대통령이 "이주노동자와 함께하는 나눔과 캠페인이 전국 각지에서 이어져 왔고, 15일에는 울산의 여러 기관과 단체가 힘을 모아 겨울옷과 작업복을 전달한다"며 "저도 겨울옷을 보내 작은 정성을 보탤 예정"이라고 말했습니다.이 대통령은 이날(10일) 엑스(X·옛 트위터)에 '우리 곁 이주노동자들과 따뜻한 겨울을 함께 합니다'라는 제목의 글을 올려 이같이 전했습니다.이 대통령은 "고향과 가족을 떠나 낯선 땅에서 맞는 겨울은 유난히 춥게 느껴지기 마련"이라며 "(제가 보내는) 옷 한 벌이 추위를 다 막아주지는 못하겠지만 그 안에 담긴 마음만큼은 오랫동안 온기로 남으리라 믿는다"고 말했습니다.이어 "이주노동자들은 우리 산업현장과 지역사회를 함께 일궈가는 동료이자 이웃"이라며 "국적과 언어는 달라도 노동의 가치는 다르지 않다. 누구나 존중받으며 안전하게 일할 수 있도록 정부도 꼼꼼히 챙겨 나가겠다"고 약속했습니다.그러면서 "올겨울이 이주노동자들에게 차가운 바람보다 이웃의 따뜻한 손길로 기억되길 바란다"고 덧붙였습니다.이 대통령은 한편 정부가 서울 등 주요 규제지역 분양단지를 대상으로 부정 청약 단속을 벌여 354건을 적발했다는 내용의 기사를 소개하며 "부정 청약으로 확인되면 형사처벌은 물론 당첨취소 등 막대한 재산상 손해까지 뒤따른다"고 경고했습니다.이 대통령은 "향후에도 전수조사는 계속될 것"이라며 "규칙을 어겨 이익을 볼 수 없고, 규칙을 지켜 손해를 보지 않는 상식적인 나라를 꼭 만들겠다"고 강조했습니다.