[자막뉴스] "러시아 여성부터 14살 연하 직원까지"…파묘되는 IT 거물들의 추문

젠슨 황 엔비디아 최고경영자의 '불륜 스캔들'과 맞물려 그간 세간을 떠들썩하게 만들었던 세계적 정보기술 거물들의 추문이 다시금 주목받고 있습니다.



최근 빌 게이츠 마이크로소프트 창업자는 혼외 관계로 세간의 이목을 집중시켰습니다.



억만장자 성범죄자인 제프리 엡스타인과 친분을 맺고 혼외 관계로 성병까지 걸렸다는 의혹에 휘말렸던 게이츠는 올해 2월 외도 사실은 인정했습니다.



당시 게이츠는 "과거 두 차례 외도가 있었다"며 "상대는 카드게임의 일종인 브리지 경기에서 만난 러시아인 브리지 선수, 그리고 사업 활동 중 만난 러시아인 핵물리학자"라고 말했습니다.



올해 초 추가로 공개된 '엡스타인 문건'에서 게이츠는 러시아 여성들과 관계를 맺어 성병에 걸렸고, 전 부인 멀린다에게 이 사실을 숨기려 했다는 의혹을 받았습니다.



게이츠는 외도 상대가 엡스타인의 성 착취 피해자는 아니라고 항변했습니다.



앞서 2019년에는 미국 연예매체들이 제프 베이조스 아마존 최고경영자의 불륜설을 잇달아 보도했습니다.



상대는 방송기자 출신인 로런 산체스로, 베이조스와 산체스 모두 각자 배우자와 별거하는 기간에 교제한 것으로 알려졌습니다.



구글 공동 창업자인 세르게이 브린은 2007년 생명공학업체 23앤드미 창업자인 앤 워치츠키와 결혼해 실리콘밸리 억만장자 커플이 됐으나 수년간 별거 생활을 거쳐 2015년 이혼했습니다.



당시 미국 언론은 브린이 14세 연하의 구글 여직원인 어맨다 로젠버그와 바람을 피운 것이 이혼 사유가 됐다고 보도했습니다.



브린은 이후 또 다른 여성인 니콜 섀너핸과 재혼했으나 2022년 다시 한번 이혼했습니다.



한편 황 CEO의 외도 사건의 파장은 일파만파로 확대되고 있습니다.



최근 미국 중간선거에서 압승한 민주당이 황 CEO를 직접 겨냥하면서 이 사건을 트럼프 행정부와 공화당에 대한 정치 공세로 비화시키고 있습니다.



트럼프 대통령은 황 CEO를 연일 감싸고 있지만, 미 FBI 차원의 조사까지 시작되면서 여러모로 압박을 받을 것으로 보입니다.



(취재 : 정다은, 영상편집 : 김기현, 디자인 : 이수민, 제작 : 디지털뉴스부)