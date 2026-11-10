경찰청 방문한 김지용 중수청장 "'수사 핑퐁'은 오해…상호 협력 중요"

▲ 김지용 중대범죄수사청장이 10일 김종철 경찰청장 후보자를 예방하기 위해 서울 서대문구 경찰청으로 들어서며 취재진의 질문에 답하고 있다.

김지용 중대범죄수사청(중수청)장이 오늘(10일) 경찰청장 후보자인 김종철 경찰청장 직무대행을 예방해 상호 협력 방안 등을 논의했습니다.중수청 등에 따르면 김 청장은 이날 서울 서대문구에 있는 경찰청을 찾아 김 대행과 약 35분간 업무 협의를 했습니다.지난달 2일 시행된 개정 형사소송법에 따라 국가 핵심 수사 기능을 맡게 된 두 기관장 간 첫 공식 대면입니다.중수청은 이날 예방과 관련한 언론 공지를 통해 "김종철 경찰청장 직무대행과 새로운 형사사법 체계의 출범에 따른 양 기관의 역할과 책임, 수사 협력 방안 등에 논의했다"고 설명했습니다.또 "법과 원칙에 따라 엄정하고 공정한 수사가 이뤄지고, 이런 노력이 국민들께서 체감하실 수 있는 변화로 이어지기 위해서는 중수청과 경찰청이 각자의 역할과 책임을 충실히 수행하는 한편 상호 견제와 균형을 이루면서 긴밀히 협력할 필요가 있다는 데 공감했다"고 덧붙였습니다.중수청은 "향후에도 새로운 형사사법체계가 국민의 신뢰 속에 안정적으로 정착할 수 있도록 앞으로도 상호 존중과 신뢰를 바탕으로 긴밀히 소통하고 협력해가기로 했다"고 밝혔습니다.앞서 김 청장은 경찰청에 들어서면서 취재진에게 "국민들께서 새로운 형사사법 체계의 성과를 느끼시려면 경찰과 중수청이 각자 역할을 잘해야겠지만 상호 협력하는 게 굉장히 중요하다"며 "두 기관의 다양한 협력 방안을 논의하고 인사도 드릴 겸 방문했다"고 밝혔습니다.김 청장은 경찰이 중수청에 통보한 사건 가운데 이첩된 사건이 3건에 그쳤다는 질문에는 "3건보다는 훨씬 더 되고, 지금도 협의 중인 사건들이 있다"고 답했습니다.그는 어느 기관이 수사하는 것이 국민 권익에 부합하고 수사에 효과적인지, 사안의 경중은 어떤지 등을 고려한다며 "시간이 지나면 변화가 있지 않을까 생각한다"고 말했습니다.두 기관이 사건을 서로 떠넘긴다는 이른바 '수사 핑퐁' 지적에는 "초창기라 일부 오해가 있을 수 있겠지만, 국민의 권익을 생각하는 데 기관의 입장이 그렇게 중요하겠느냐"고 반문했습니다.수사기관장의 국무회의 참석이 필요하다고 보느냐는 질문에는 "일부 그런 부분도 있다"며 "나중에 말씀드리겠다"고 했습니다.(사진=연합뉴스)