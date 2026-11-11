[머그 인사이트] 유럽 뒤집은 '냉장고 해킹'…범인이 이란이라고?

지난 10월, 프랑스 전역의 슈퍼마켓 수백 곳에서 냉장·냉동 설비를 겨냥한 대규모 사이버 공격이 발생했습니다. 냉장고 온도가 비정상적으로 치솟으면서 막대한 양의 식품이 폐기됐습니다.



프랑스 정부는 이 공격의 배후로 이슬람혁명수비대 산하 사이버 공격 조직 '샤히드 카베'를 지목했습니다.

수사 결과 공격에 사용된 시스템에서 페르시아어 사용 흔적이 발견됐고, 관련 IP 주소도 이란에 위치한 기기로 연결됐습니다. 또한 해당 공격에서 샤히드 카베가 과거 사용했던 것과 일치하는 탐색 수법도 확인됐습니다.



냉동설비를 겨냥한 사이버 공격이 가장 먼저 발생한 곳은 미국이었습니다. 지난 8월 미국 군사기지 내 매점에서 냉동 설비가 잇따라 고장 났습니다. 미 국방부는 사이버 공격 가능성을 조사하고 있으며, 이란도 용의선상에 올랐습니다.

미군 군사기지의 냉동 설비를 공격한 주체는 아직 밝혀지지 않았지만 이후 프랑스를 비롯한 유럽 여러 나라에서 유사한 해킹 공격이 잇따라 발생한 가운데 지난 10월 프랑스에서 발생한 공격의 배후로 이란이 지목된 겁니다.



이란은 왜 서방국가의 냉장고를 노렸을까요?

프랑스와 EU가 강경한 대응을 예고하며 단순한 해킹을 넘어 국가 안보와 외교 갈등의 문제로까지 번지고 있는 이번 사건을 비디오머그에서 살펴봤습니다.



(구성 : 정서우, 편집 : 윤예란, 디자인 : 조승현, 내레이션 : 소환욱, 제작 : 지식콘텐츠IP부)