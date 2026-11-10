'군 복무 특혜 의혹' 추미애 아들 출국 금지 조치…공소청 수사 재기

▲ 추미애 경기지사

공소청이 추미애 경기도지사 아들이 군 복무 당시 특혜를 받았다는 의혹을 2년여 만에 다시 들여다보는 것으로 파악됐습니다.서울동부지방공소청(옛 동부지검)은 추 지사 아들 서 모 씨가 지난주 입국한 사실을 확인하고 기소 중지 상태였던 사건을 재기했습니다.재기란 기소중지 처분 등을 이유로 보류됐던 사건 수사를 다시 시작하는 조처입니다.이는 당분간 검사가 수사를 이어갈 수 있게 한 개정 형사소송법과 공소청법의 경과 조치에 따른 겁니다.지난달 2일 검찰청 폐지로 검사의 직접 수사권도 사라졌으나, 공소시효가 임박했거나 계속 수사가 불가피한 경우는 최대 90일 유예기간을 뒀습니다.서 씨가 군 복무 당시 특혜를 받았다는 의혹이 처음 제기된 건 2019년입니다.당시 자유한국당(현 국민의힘)은 서 씨가 군 복무 기간 추 지사의 보좌관에게 연락해 종료된 병가를 연장했다는 의혹을 제기했습니다.추 지사는 의혹을 전면 부인했으나 고발장이 접수돼 서울동부지검이 직접 수사에 나섰습니다.동부지검은 2020년 9월 서 씨와 추 지사를 불기소 처분했습니다.군 휴가 신청·사용 과정에서 위계나 외압이 있었다고 보기 어렵다는 결론이었습니다.그로부터 2년여 뒤 동부지검은 대검찰청의 명령으로 재수사에 나섰으나 서 씨의 출국으로 사건을 마무리하지 못했습니다.결국 2024년 9월 서 씨에 대해 기소중지 처분을 내리고, 출입국 당국에 입국 시 통보 및 출국금지 조치를 요청했습니다.(사진=연합뉴스)