빌 게이츠도, 베이조스도 불륜으로 추락…다시 소환된 IT 거물 흑역사

▲ 젠슨 황 엔비디아 최고경영자

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▲ 빌 게이츠

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▲ 세르게이 브린

젠슨 황(63) 엔비디아 최고경영자(CEO)의 '불륜 스캔들'과 맞물려 그간 세간을 떠들썩하게 만들었던 세계적 정보기술(IT) 거물들의 추문이 다시금 주목받고 있습니다.10일 외신을 종합하면 실리콘밸리 성공 신화 속에 IT 붐을 주도하며 유력 인사로 올라섰던 CEO 가운데 업계에서 알게 모르게 퍼진 추문이 수면 위로 불거지면서 한순간에 '문제의 인물'로 곤두박질친 사례가 적지 않습니다.최근 혼외 관계로 세간의 이목을 집중시켰던 인물은 단연 빌 게이츠(71) 마이크로소프트(MS) 창업자입니다.억만장자 성범죄자 고 제프리 엡스틴(1953∼2019년)과 친분을 맺고 혼외 관계로 성병까지 걸렸다는 의혹에 휘말렸던 게이츠는 올해 2월 외도 사실은 인정했습니다.당시 게이츠는 "과거 두 차례 외도가 있었다"며 "상대는 브리지(카드게임의 일종) 경기에서 만난 러시아인 브리지 선수, 그리고 사업 활동 중 만난 러시아인 핵물리학자"라고 말했습니다.러시아인 핵물리학자는 게이츠의 회사 직원 출신으로 알려졌으나, 이 여성이 회사 재직 중에 게이츠와 만났는지는 확인되지 않았습니다.올해 초 추가로 공개된 '엡스틴 문건'에서 게이츠는 러시아 여성들과 관계를 맺어 성병에 걸렸고, 전 부인 멀린다에게 이 사실을 숨기려 했다는 의혹을 받았습니다.게이츠는 외도 상대가 엡스틴의 성 착취 피해자는 아니라고 항변했습니다.다만 게이츠와 앞서 2021년 이혼한 전 부인 멀린다는 엡스틴 문건이 "결혼 생활 중 매우 고통스러웠던 시절의 기억을 되살렸다"며 "아직 남아있는 의문에 대해서는 전 남편(빌 게이츠)이 답해야 할 문제"라고 말했습니다.이에 앞서 2019년에는 미국 연예매체들이 제프 베이조스(62) 아마존 최고경영자(CEO)의 불륜설을 잇달아 보도했습니다.상대는 방송기자 출신인 로런 산체스로, 베이조스와 산체스 모두 각자 배우자와 별거하는 기간에 교제한 것으로 알려졌습니다.'내셔널 인콰이어러'는 베이조스와 산체스가 경비행기, 리무진, 헬리콥터, 5성급 호텔 휴양지 등에서 어울리는 모습을 포착했다고 전했습니다.이후 베이조스는 전 부인 매켄지 스콧과 26년의 결혼 생활에 종지부를 찍고 작년 6월 사흘 일정으로 산체스와 이탈리아 베네치아에서 초호화 결혼식을 올렸습니다.당시 이 결혼식에는 한화로 약 700억 원의 비용이 든 것으로 알려졌습니다.이탈리아 관광부는 베이조스의 결혼식이 9억 5천700만 유로(당시 환율 기준 1조 5천억 원)의 경제 효과를 낼 것으로 예상되며 이는 관광 도시 베네치아의 연간 매출의 68%에 해당하는 금액이라고 설명했습니다.구글 공동 창업자인 세르게이 브린(53)은 2007년 생명공학업체 23앤드미(23andMe) 창업자인 앤 워치츠키와 결혼해 실리콘밸리 억만장자 커플이 됐으나 수년간 별거 생활을 거쳐 2015년 이혼했습니다.당시 미국 언론은 브린이 14세 연하의 구글 여직원인 어맨다 로젠버그와 바람을 피운 것이 이혼 사유가 됐다고 보도했습니다.브린은 이후 또 다른 여성인 니콜 섀너핸과 재혼했으나 2022년 다시 한번 이혼했습니다.2018년에는 인텔 CEO 브라이언 크르자니크(66)가 사내 연애 금지 규정을 위반한 사실이 드러나 불명예 퇴진했습니다.조사 결과 크르자니크는 관리자급 이상은 내부 교제를 하지 못하도록 한 회사 규정을 위반한 것으로 확인됐습니다.미국 업무용 소프트웨어 제작사 오라클의 창업자인 래리 엘리슨(82) 회장은 총 6번의 결혼과 5번의 이혼을 했습니다.엘리슨 회장은 과거 복수의 여성 직원과 연애 관계를 맺은 것으로 알려졌습니다.6번째이자 현재 부인은 중국 출신으로, 엘리슨 회장보다 47세 어린것으로 전해졌습니다.젠슨 황 CEO의 외도 사건의 파장은 일파만파로 확대되고 있습니다.최근 미국 중간선거에서 압승한 민주당이 황 CEO를 직접 겨냥하면서 이 사건을 도널드 트럼프 행정부와 공화당에 대한 정치 공세로 비화시키고 있습니다.도널드 트럼프 대통령은 황 CEO를 연일 감싸고 있지만, 미 연방수사국(FBI) 차원의 조사까지 시작되면서 여러모로 압박을 받을 것으로 보입니다.(사진=게티이미지)