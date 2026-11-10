중국 '미인계' 그림자에 한국 경제 '덜덜' [이브닝 브리핑]

역사와 전통의 中 미인계 현대전에도 쓰인다?

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앨리스 황은 정말 첩자일까?

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무엇을 노리고 접근했나?

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우리는 왜 떨고 있나?

미인계는 중국 병법에서 중요한 책략 가운데 하나입니다. 중국의 병법서 '삽십육계' 가운데 31계가 미인계입니다. 역사상 가장 유명한 미인계가 '서시'입니다. 기원전 494년 월나라 왕 구천은 오나라의 부차에게 처참하게 패배했습니다. 마구간 지기를 하는 수모까지 겪었습니다. 와신상담한 구천은 미인계를 꺼내 듭니다. 당대 최고의 미녀 서시를 오왕 부차에게 바칩니다. 계책은 대성공이었습니다. 서시에 빠져 정사를 게을리한 부차의 오나라는 쇠락했고 월나라의 공격에 패망했습니다. 중국의 미인계는 고대 병법일 뿐일까요? 근현대에도 자주 동원되는 중국의 시그니처 책략입니다. 대표적 사례들을 추려 봤습니다.정핑루는 1930년대 말 상하이에서 활약한 여성 첩자입니다. 중일전쟁기 중국 국민당 첩보조직 요원으로 미모를 앞세워 사교계에 진출했습니다. 일본 괴뢰정부의 첩보 책임자 딩모춘에 접근했고 암살을 시도했습니다. 리안 감독 영화 '색, 계'의 모티브가 됐습니다.미인계에는 남성도 동원됩니다. 1960~1980년대 주중 프랑스 대사관 직원 부르시코는 경극 여장 남성 배우인 스페이푸에게 빠졌습니다. 20여 년간 프랑스 외교 문건을 5백 건 넘게 중국에 넘겼습니다. 영화 'M. 버터플라이'가 이 실화를 바탕으로 만들어졌습니다.2010년대 미국에 중국 국가안전부 요원 크리스틴 팡이 유학생 신분으로 침투했습니다. 스왈웰 연방 하원의원을 비롯한 유력 정치인들과 친분을 맺었습니다. 부적절한 관계로 정치권 인맥을 구축하고 내부 정보를 캤습니다. FBI 추적을 받자 중국으로 도주했습니다.엔비디아 최고경영자 젠슨 황이 자신의 혼외 관계를 시인했습니다. 미국 FBI와 CIA 등은 불륜 상대 여성인 앨리스 황(중국명 황러)을 중국 국가안전부와 연계된 첩보 공작원으로 조사하고 있습니다. 중국 외교부는 흑색선전이라며 펄쩍 뜁니다. 하지만 과거 중국의 미인계를 활용한 행적 외에도 앨리스 황이 첩보원으로 의심받을 만한 정황은 여럿입니다.메가스피드는 앨리스 황이 실질적 오너이자 고위 임원으로 활동한 싱가포르 기업입니다. 원래는 상주 직원이 10명 안팎에 불과한 소기업입니다. 2023년 말 앨리스 황이 버진아일랜드의 페이퍼컴퍼니를 통해 인수했습니다. 직후 엔비디아의 공식 클라우드 파트너로 지정됐습니다. 2024년 자회사 스피드매트릭스를 세운 뒤 엔비디아로부터 48억 달러 이상의 칩을 사며 엔비디아의 동남아 최대 고객사로 급부상했습니다. 존재감이라고 전혀 없던 동네 회사가 갑자기 동남아 최고의 첨단 반도체 구매사가 된 것입니다. 그런데 이 무렵부터 앨리스와 젠슨 황은 함께 있는 모습이 목격되기 시작했습니다.앨리스 황의 배경과 경력, 신원도 베일에 휩싸여 있습니다. 중국 사모펀드 정보 누리집 쓰무왕에 등록된 인물 프로필에는 앨리스 황이 후난TV 기자 출신으로 중국 중신증권을 거쳐 상하이 허시투자관리에서 투자 관련 업무를 맡았다는 이력이 기재돼 있다고 합니다. 하지만 해외 언론들의 취재로는 이런 근무 이력을 도무지 확인할 길이 없었습니다. 엔비디아와 6조 5천억 원어치 거래를 할 정도의 기업을 세울 수 있었던 재력이나 인맥 등의 형성 과정과 배경이 전혀 드러나지 않는 것입니다.이번 사건의 발단은 동남아시아에서 엔비디아 첨단 GPU의 불법 우회 수출망 조사였습니다. 뉴욕타임스와 파이낸셜타임스 등은 미국 상무부와 정보당국이 2024년 말 말레이시아의 한 데이터센터에서 엔비디아의 최신 AI 가속기를 포장도 뜯지 않은 채 대량 보관 중이라는 수상한 정황을 포착하면서 조사를 시작했다고 전했습니다. 이를 바탕으로 대중국 밀반입 경로를 추적하는 과정에 앨리스 황이 감시 대상으로 떠올랐다고 설명합니다.앨리스 황이 실제 중국 정부의 첩보원이라면 무엇을 노리고 젠슨 황에게 접근했을까요? 또 어떤 임무를 수행할 수 있었을까요?2024년부터 미 상무부는 첨단 AI 관련 칩의 대중 수출을 원천 봉쇄했습니다. 중국으로서는 AI 경쟁은 물론 로봇 개발, 군사 무기, 보안 시스템 강화 등 각종 분야에서 엔비디아의 첨단 칩이 필요합니다. 해당 기업 CEO와의 사적 관계를 구축하는 것은 최고의 해결책입니다. '제3국 파트너사' 명의로 대규모 GPU 물량을 우선 배정받은 뒤 이를 중국 본토 AI 연구소나 군사 슈퍼컴퓨팅 센터로 빼돌리는 확실한 스폰서십을 확보하기 때문입니다.차세대 GPU 아키텍처 설계 사양, 패키징 기술, 공급망 병목 상황 등은 기술 냉전의 핵심 정보 자산입니다. 공식 발표 전 로드맵이나 기술 관련 정보를 비공식 경로로 입수하면 중국 국유 반도체 제조사나 빅테크의 연구개발 방향을 정하는데 막대한 도움이 됩니다.젠슨 황은 백악관의 AI 국가안보 전략과 기술 정책 수립에 관여하는 핵심 자문역입니다. 미 행정부의 향후 제재 타임라인, 백악관 참모진의 내부 기류, 대만 해협 관련 공급망 비상계획 등 최고급 첩보를 청취하는 통로로 젠슨 황을 활용할 수도 있습니다.불륜 관계 자체가 활용하기에 따라 유용한 지렛대가 될 수 있습니다. 향후 엔비디아가 대중 제재 강화 동참 등 미 정부와 협력하는 것을 막기 위해 CEO의 사생활 스캔들을 협박 무기로 쓸 수 있습니다. 이외에도 여러 경우의 압박 카드로 준비했을 수 있습니다..우리 언론이 앞다퉈 이 사건을 대서특필하는 건 단순한 흥미 때문이 아닙니다. 현재 우리 경제를 지탱하는 반도체 산업과 '깐부'로 통하는 기업의 문제이기 때문입니다. 돌아가는 상황에 따라서는 우리 경제를 덮칠 거대한 쓰나미가 될 수도 있습니다.이 사태의 기본(Base) 시나리오는 엔비디아가 젠슨 황 체제를 유지하는 것입니다. 대중 우회수출 조사는 엔비디아가 일종의 피해자로 큰 책임은 면하고 몇 가지 실정법 위반으로 벌금형을 받는 것으로 종결됩니다. AI 투자 심리는 위축될 수밖에 없지만 일시적이어서 기존 HBM 공급 로드맵은 유지됩니다. 더 악화된(Stress) 시나리오는 젠슨 황 CEO가 정직 또는 사임해야 하는 상황입니다. 미 정부의 대중 제재가 추가로 강화되면서 엔비디아의 칩 개발 로드맵은 지연될 수밖에 없습니다. 자연스럽게 빅테크의 AI 설비투자는 보수적으로 전환되고 우리 반도체 산업은 상당한 타격을 입습니다. 최악의(Worst) 시나리오는 젠슨 황이 해임되고 사법처리까지 받는 경우입니다. 미국 정부가 엔비디아에 대해 고강도 제재에 나서고 차세대 GPU 출시는 무기한 표류하게 됩니다. 이로 인해 글로벌 AI 거품 붕괴가 촉발됩니다. 그렇게 되면 우리나라의 수출과 성장률, 금융시장, 국가재정이 동시에 타격을 받는 '복합 위기'가 도래하게 됩니다.벌써 이 문제와 관련해 미국 국내 사정이 복잡합니다. 트럼프 미 대통령은 젠슨 황 CEO를 믿는다며 감싸기에 나섰지만 의회 권력을 장악한 민주당은 공세 고삐를 죄는 모습입니다. 미국 정쟁의 핫이슈가 된 셈입니다. 엔비디아 이사회의 독립적인 조사, 기존 FBI의 수사, 미국 의회 차원의 조사까지 3각 파고가 몰려오고 있습니다. 앞서 살펴본 최악의 시나리오가 현실화되지 말라는 법이 없습니다. AI 산업 최선봉 기업 CEO의 외도, 그 뒤에 어른거리는 중국 미인계의 그림자에 우리 경제가 덜덜 떨고 있는 참으로 어처구니없는 상황입니다.