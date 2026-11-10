그 유명한 '나에겐 꿈이 있습니다' 연설 친필 원고, 경매에 나온다

▲ '나에겐 꿈이 있습니다' 연설 중인 마틴 루서 킹 목사

미국의 흑인 인권 운동가인 마틴 루서 킹 주니어 목사가 지난 1963년 워싱턴DC에서 일자리와 자유를 위한 행진을 주도하며 행한 연설의 유일한 최종 원고가 경매에 부쳐집니다.킹 목사는 당시 미국 역사상 위대한 연설 중 하나로 꼽히는 '나에겐 꿈이 있습니다'(I have a dream)를 남겼습니다.9일(현지시간) 영국 일간 가디언과 미 일간 워싱턴포스트(WP) 등에 따르면 킹 목사가 1963년 8월 28일 워싱턴 대행진을 앞두고 호텔에서 당일 이른 아침에 손으로 직접 쓴 최종 연설 원고가 내년 1월 22일 크리스티 뉴욕 경매에 나옵니다.크리스티는 이달 16∼22일 애틀랜타의 국립 시민 및 인권 센터에서 킹 목사의 원고를 전시합니다.이어 시카고 전시를 거쳐 킹 목사의 탄생일인 내년 1월 15일부터 21일까지 뉴욕에서 다시 원고를 전시한 뒤 경매 절차에 들어갑니다.크리스티 측은 킹 목사의 원고가 1천만 달러(약 134억 원) 이상의 낙찰가를 기록할 것으로 기대합니다.경매 수익금은 애틀랜타의 킹 센터를 비롯해 여러 자선단체에 기부될 예정입니다.이 손 글씨 최종 원고는 킹 목사의 보좌관이었던 에드워드 T 클레이턴의 미망인 제르노나가 1990년대 후반에 처음 발견했습니다.하지만 제르노나는 이 원고의 가치를 인식하지 못하고 남편의 책상 서랍에 다시 넣어놓았다고 합니다.이후 그는 2024년에 이 원고를 다시 발견했고, 전문가들이 이 원고의 독특함을 확인했다고 크리스티 측은 전했습니다.크리스티 측은 보도자료에서 "킹 목사는 보좌관 등과 며칠 동안이나 논의 끝에 7페이지 분량의 노란색 리갈 패드(Legal Pad)에 푸른색 잉크로 연설 최종 원고를 작성했다"며 "킹 목사의 그날(1963년 8월 28일) 연설은 20세기에서 가장 중요하고 미국 역사상 가장 중요한 연설 가운데 하나로 평가받는다"고 밝혔습니다.특히 이 원고에는 '나에겐 꿈이 있습니다'(I have a dream)라는 문구가 적혀 있지 않은데, 킹 목사가 연설하는 동안 즉흥적으로 해당 문구를 덧붙였다고 크리스티 측은 설명했습니다.또 해당 원고에는 글을 지우는 등 편집 과정이 고스란히 담겨 있어 킹 목사의 글쓰기 과정을 엿볼 수 있습니다.크리스티의 원고 전문가인 피터 클라넷은 "이 원고는 미국 역사의 보물"이라며 "원고를 보면 소름이 돋는다. 당신은 원고를 읽으면서 킹 박사와 그 순간에 함께 있는 것처럼 그가 원고를 작성하고 편집하는 것을 실시간으로 보게 된다"고 말했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)