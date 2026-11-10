성착취물 탐지에 AI 도입하니…처리량 10배·초성 표현도 잡아내

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▲ 인공지능(AI) 기반 아동·청소년 온라인 성착취물 탐지·신고 시스템 시연 화면

아동·청소년 온라인 성착취물 탐지에 인공지능(AI)을 도입한 결과, 초성으로 표현한 은어까지 식별하고 담당자 1인당 하루 처리량도 약 10배로 늘어난 것으로 나타났습니다.한국여성인권진흥원 중앙디지털성범죄피해자지원센터는 성평등가족부 출입 기자단에 올해 4월 도입한 인공지능(AI) 기반 아동·청소년 온라인 성착취물 탐지·신고 시스템을 시연하고, 운영성과를 공개했습니다.AI 시스템은 센터 종사자가 사회관계망서비스(SNS)에 올라오는 수많은 게시물을 대상으로 키워드를 하나씩 검색해 성착취물을 가려내는 전통적인 방식으로는 그 확산 속도를 따라가기 어렵다는 한계를 극복하기 위해 마련됐습니다.센터가 구축해온 성착취물 키워드와 탐지·신고 매뉴얼, 축적해온 사진과 게시글 4만여 건을 학습한 결과 높은 확률로 성착취물을 가려낼 수 있게 됐습니다.예를 들어 작년 12월 16일 오전 9시 수집된 한 게시글에는 조건만남을 초성으로만 쓴 'ㅈㄱㅁㄴ'과 같은 표현이 있었고, AI 시스템은 이 게시글이 100% 성착취물이라고 판단했습니다.AI 시스템은 성착취물 여부 외에도 아동·청소년을 삼고 있는지, 새로 올라온 게시물인지 여러 차례 신고된 게시물인지 등을 분석했습니다.이렇게 초벌 판단을 마친 게시물은 디성센터 종사자에게로 보내지고, 종사자는 AI 분석 내용을 재검토해 신고 여부를 결정하게 됩니다.AI 시스템 도입으로 업무 효율이 크게 늘어 올해 4월부터 9월까지 6개월 동안 성센터가 삭제를 지원한 성착취물은 총 9만 6천210건으로 작년 한 해 성과(4만 5천438건)와 비교하면 112% 늘었습니다.센터로부터 지원을 받은 디지털성범죄 피해자는 2022년 7천979명에서 2023년 8천983명, 2024년 1만 305명, 작년 1만 637명으로 꾸준히 증가했습니다.(사진=성평등가족부 제공, 연합뉴스)