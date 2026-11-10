중국 무역흑자, 2년 연속 1조 달러↑…AI 수출 호황에 '사상최대' 전망

▲ 중국 국기 (자료화면)

인공지능(AI) 붐에 따른 수출 호조 속에 중국의 올해 1∼10월 상품무역 흑자가 1조 달러를 넘어선 것으로 집계됐습니다.중국 세관 당국인 해관총서는 1∼10월 상품무역 흑자(달러 기준)가 전년 동기 9천648억 2천만 달러(약 1천297조 원) 대비 8% 늘어난 1조 425억 9천만 달러(약 1천402조 원)를 기록했다고 10일 발표했습니다.중국의 연간 상품무역 흑자가 1조 달러를 넘은 것은 지난해에 이어 두 번째입니다.지난해에는 11월까지 누적 1조 758억 5천만 달러(약 1천446조 원)를 기록했는데, 올해는 한 달 앞당겨 1조 달러를 달성했습니다.그런 만큼 올해 연간 상품무역 흑자 규모는 기존 최대치였던 지난해 1조 1천889억 8천만 달러(약 1천598조 원)를 넘어설 것으로 전망됩니다.이에 따라 미국·유럽연합(EU) 등 무역 상대국들의 통상 압력이 가중될 수 있다는 관측도 나옵니다.중국은 내수 부진 속에 수출이 경제를 떠받치는 상황입니다.핀포인트 자산운용의 장즈웨이는 "올해 중국 경제의 주요 성장동력은 수출업체들이었다. 당분간 이들의 양호한 실적이 이어질 것"이라며 "연내 중국 당국의 거시 정책이 크게 바뀔 것으로 보지는 않는다"고 말했습니다.중국 경제는 지난 3분기 국내총생산(GDP) 성장률 4.5%를 기록하는 등 올해 성장률 목표치 4.5∼5% 달성을 가시권에 둔 상태입니다.10월 수출액은 전년 동기 대비 35.2% 증가한 4천123억 3천만 달러(약 554조 원)를 기록했습니다.증가율이 전월(36.3%)보다는 낮지만 로이터통신이 집계한 시장 전망치(33.5%)는 상회했습니다.10월 수입액은 전년 동기 대비 41.6% 늘어난 3천70억 5천만 달러(약 413조 원)로, 증가율이 전월(31.0%)과 로이터 집계 전망치(32.0%)를 웃돌며 2021년 이후 최대를 기록했습니다.이에 따라 10월 상품무역 흑자는 5월 이후 최저인 1천52억 8천만 달러(약 141조 원)로, 로이터 전망치 1천258억 달러(약 169조 원)보다 적었습니다.품목별로는 반도체와 자동차 수출 호조가 이어졌습니다.10월 집적회로 수출이 전년 동기 대비 137.1% 늘어난 395억 9천440만 달러(약 53조 원), 수입은 78.3% 늘어난 673억 5천270만 달러(약 90조 원)를 기록했습니다.같은 달 자동차 수출액은 전년 동기 대비 37.6% 많은 196억 9천만 달러(약 26조 원), 휴대전화 수출액은 13.2% 늘어난 175억 7천만 달러(약 23조 원)였습니다.전날 중국승용차시장정보연석회(CPCA) 발표에 따르면 전기차·하이브리드차 등 중국의 10월 신에너지 차 수출 대수는 전년 동기 대비 144.7% 많은 58만 2천 대인 반면, 10월 신에너지 차 내수 판매는 13.7% 하락한 110만 9천 대에 그친 바 있습니다.10월 희토류 수출량은 전월 대비 2.7%, 전년 동기 대비 1%가량 많은 4천386t이었습니다.이라크 등 중동산 원유 수입 회복에 힘입어 중국의 10월 원유 수입은 4천193만 8천 t으로 7개월 만에 최고를 찍었습니다.다만 이는 여전히 이란전쟁 전인 전년 동기 대비 13%가량 적은 수치입니다.10월 대두 수입은 전년 동기 대비 22.5% 감소한 734만 5천 t으로 2023년 10월 이후 최저였습니다.대두 수입 감소에는 재고 증가와 돼지고기 가격 약세 등이 영향을 미쳤다는 평가입니다.(사진=게티이미지)